Med gosti na Trumpovi silvestrski zabavi tudi Netanjahu

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v svojem razkošnem letovišču Mar-a-Lago na Floridi priredil silvestrsko zabavo. Glede na objave na družbenih medijih je bil med gosti na zabavi tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu s soprogo.

Netanjahu je na Trumpovo posestvo prispel v ponedeljek zvečer zaradi pogovorov o drugi fazi Trumpovega načrta za območje Gaze. Na fotografijah s sredine zabave, ki jih je na družbenih omrežjih objavil konservativni vplivnež Michael Solakiewicz, je Netanjahu v smokingu ob Trumpu.

Na seznamu gostov zabave, ki jo je Trump gostil skupaj s soprogo Melanio, so bili Trumpovi goreči podporniki. Med njimi sta nekdanji newyorški župan, republikanec Rudy Giuliani ter milijarder iz Združenih arabskih emiratov Husain Sajvani.

Donald Trump in Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters

S Trumpom so v Mar-a-Lagu novo leto pričakali tudi nekateri člani njegove administracije, in sicer ministrica za notranjo varnost Kristi Noem ter namestnik vodje osebja Bele hiše Dan Scavino, poroča britanski časnik Guardian.