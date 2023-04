Med kitajskimi vojaškimi vajami v morje pri Tajvanu vplul ameriški rušilec

Ameriški rušilec USS Milius je danes vplul na območje v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti Kitajska. Slednja v bližini Tajvana končuje vojaške vaje, na katerih so danes uporabili pravo strelivo. Uradni Peking je obsodil vplutje ameriške ladje, iz Washingtona pa so sporočili, da je šlo za »podporo pravicam, svoboščinam in zakoniti uporabi morja«.

Kitajska je opozorila, da je šlo za »nezakonit vdor« ameriškega rušilca v vode blizu otočja Spratly, ki si jih lasti, iz ameriške vojaške mornarice pa so sporočili, da je šlo za operacijo »svobodne plovbe v skladu z mednarodnim pravom«.

Po operaciji je ameriška vojaška ladja »zapustila območje in nadaljevala operacije v Južnokitajskem morju«, so še pojasnili pri ameriški mornarici.

Napetosti na območju se stopnjujejo po sredinem srečanju tajvanske predsednice Tsai Ing-wen s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem v Kaliforniji. Po srečanju je Kitajska napovedala vojaške vaje v okolici Tajvana.

Kot danes poroča francoska tiskovna agencija AFP, so po navedbah Pekinga kitajska vojaška letala danes med simulacijo napadov uporabila pravo strelivo, na vaji pa je sodelovala tudi letalonosilka Shandong.

Ob začetku tridnevnih vojaških vaj v soboto je kitajska vojska sporočila, da te služijo kot svarilo »pred sodelovanjem med separatističnimi silami, ki želijo neodvisnost Tajvana, ter tujimi silami in njihovimi provokacijami«.

Čeprav Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja. K ponovni združitvi je na nedavnem zasedanju ljudskega kongresa znova pozval tudi kitajski predsednik Xi Jinping.