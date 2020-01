Med nasilnimi protesti aretiranih več kot 40 ljudi

Policija odgovarja s solzivcem in gumijastimi naboji. FOTO: Navesh Chitrakar/Reuters

V Hongkongu se je danes protest proti vzporedni trgovini nedaleč od meje s Kitajsko sprevrgel v nasilje. Aretiranih je bilo več kot 40 ljudi. Okoli 10.000 ljudi se je danes zbralo v okrožju Sheung Shui na mirnem protestnem shodu. Ko je policija protestnikom naročila, naj se razidejo, pa je izbruhnilo nasilje. Med drugim je policijsko postajo v okrožju zadelo več bencinskih bomb. Po navedbah organizatorjev protesta je bilo aretiranih 42 ljudi.Protest je potekal proti t. i. vzporedni trgovini. Vsak dan namreč mejo s Hongkongom prestopi vrsta prebivalcev celinske Kitajske, ki nakupijo izdelke za prodajo na Kitajskem z dobičkom. Zaradi te prakse pogosto brez zalog ostanejo prebivalci obmejnih krajev, cene izdelkov pa se zvišujejo. Do današnjega protesta je prišlo v času zaostrenih odnosov med Kitajsko in prebivalci delno avtonomnega Hongkonga, ki Pekingu očitajo kratenje svoboščin. Hongkong že več mesecev pretresajo pogosto nasilni protesti, zaradi katerih je gospodarstvo tega območja prvič v desetletju zdrsnilo v recesijo.Protestniki redno uporabljajo bencinske bombe in postavljajo barikade, policija pa odgovarja s solzivcem in gumijastimi naboji. Kitajske in hongkonške oblasti sicer zavračajo zahteve protestnikov, ki med drugim vključujejo neposredne volitve, preiskavo domnevne zlorabe pooblastil policije in pomilostitev skoraj 7000 ljudi, aretiranih doslej.Peking je sicer v soboto zamenjal najvišjega predstavnika države v Hongkongu, kar je najpomembnejša menjava na vodilnih položajih od začetka protestov. S položaja vodje pisarne za odnose med Kitajsko in Hongkongom se poslavlja Wang Zhimin, nadomestil pa ga bo Luo Huininh, nekdanji sekretar komunistične partije v provinci Shanxi.