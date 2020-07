Med očitki nelojalne konkurence in politične pristranskosti

Logotipi Amazona, Appla, Facebooka in Googla. FOTO: Reuters File

New York –iz Facebooka,iz Amazona,iz Appla iniz Googla so velikani sodobnih tehnologij in poslovnih revolucij, pred kritičnimi ameriškimi kongresniki pa so se kot šolarčki branili pred obtožbami monopolov in politične pristranskosti.Obtožbe so se – kako drugače? – delile po strankarski črti ameriške politike. Demokrati so velikanom nove ekonomije očitali nepravično obračunavanje s konkurenco in poskušali osvetliti Googlov prevzem platforme YouTube ali Facebookov Instagrama, spraševali so o ponarejenih izdelkih, ki jih prodaja Amazon, ter o Applovem favoriziranju lastnih aplikacij. Republikanci pa so se nanje spravili zaradi očitkov zapostavljanja konservativnih glasov in še posebej predsednika. V ameriškem kongresu ni bilo Twitterjevega, ki je Trumpu in njegovemu sinupravkar cenzuriral videosporočilo o razvpitem zdravilu proti malariji hidroksiklorokinu v povezavi s covidom-19, republikanski kongresniki pa pristranskost očitajo tudi drugim. Res pa je vsaj en demokratski kongresnik Facebook oštel prav zaradi omenjenega videoposnetka, ki so ga pred odstranitvijo videli milijoni.Pričanje pod prisego, ki jih lahko spravi v težave pred zakonom, zagotovo ni najljubša dejavnost ljudi z neznanskim premoženjem in neštetimi načini zapravljanja časa. Namesto da bi uživali v svojem bogastvu, so morali pred visokimi politiki države paziti na vsako besedo. Veliko govora je bilo o skrbi za potrošnike in inovativnih pristopih, še posebej, ko je druga stran obtoževala omogočanja vmešavanja v ameriške volitve in pretesnih stikov s kitajsko vlado ali, kar je morda še huje, omenjala možnost razbitja v slogu starih podjetij Bell System ali Standard Oil.Ameriški tehnološki velikani imajo tudi zagrete zagovornike. Ti spominjajo na neštete male poslovneže, ki svoje izdelke prodajajo po facebooku, na velike težave s preskrbo hrane in drugega, ki bi jih med pandemijo Američani imeli brez Amazona, na Applovo revolucioniziranje prenosnih telefonov, ki še naprej dovolj navdušujejo uporabnike, da zanje plačujejo zasoljeno ceno, ter na osnovne stvari, kot so pot po mestu ali iskanje podatkov, ki jih ne znamo več delati brez Googla. Poleg tega največjim ameriškim in svetovnim podjetnežem ni bilo nič podarjeno, svoje premoženje in vpliv so si pridobili z lastno pametjo in delom in se tudi zavedajo, da je za vsakim vogalom lahko nevarna konkurenca. To je hkrati njihova največja moč in šibkost.