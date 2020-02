Skrita vrata v britanskem parlamentu

AFP Desno je na novo odkriti prehod izpred 350 let. FOTO: Jessica Taylor/AFP

Povezava med parlamentom in Westminstrsko dvorano

AFP Zidarji, ki so vhod zazidali in skrili na začetku 19. stoletja, so se ovekovečili z grafiti na stenah. FOTO: Daniel Leal-Olivas/AFP

Med dolgotrajno prenovo kompleksa stavb britanskega parlamenta v Westminstru so v stavbi spodnjega doma parlamenta (House of Common) odkrili dobrih 350 let staro in pozabljeno skrivnost: našli so zazidanih dvoje vrat in manjši prostor med njimi, ki so jih zaradi kronanja takratnega kralja Anglije, Škotske in Irske. naredili davnega leta 1661, poroča CNN.Posebna parlamentarna skupina za arhitekturo in dediščino, ki bedi nad prenovo stavbe parlamenta, je v Angleškem zgodovinskem arhivu v Swindonu med pregledovanjem kakšnih 10.000 nekatalogiziranih zgodovinskih dokumentov, ki se navezujejo na parlamentarno palačo, našla tudi stare načrte za gradnjo posebnega vhoda v križni hodnik stavbe spodnjega doma v smeri proti najstarejši stavbi parlamentarnega kompleksa, Westminstrski dvorani (Westminster Hall). Na podlagi teh načrtov so med prenovo pod ometi odkrili zazidanih dvoje tri in pol metra visokih vrat in manjši prostor med njimi, za katerega prej ni vedel nihče. Z dendrološko analizo lesa stropnih oblog v tem prostoru so ugotovili, da je bil les za te obloge posekan leta 1659.Prehod z odkritimi vrati je bil nekoč del daljšega prehoda med staro lokacijo zgornjega doma britanskega parlamenta in med Westminstrsko dvorano, kjer sta v tistih časih ob posebnih dogodkih sedela kralj in kraljica. Kralja Karla II. so sicer okronali v bližnji Westminstrski opatijski cerkvi, v Westminstrski dvorani pa je bila pojedina po kronanju.Poleg zazidanih vrat in prehoda so v odkritem prostorčku odkrili še dodatno zanimivost, ki ima prav tako že zgodovinsko vrednost: na zidovih so našli s svinčnikom napisane »grafite« zidarjev z začetka devetnajstega stoletja. Ti so stavbo popravljali po velikem požaru okrog leta 1834 in so se v tako pomembnem objektu hoteli tudi ovekovečiti. Ker so vedeli, da bo prostorček po prenovi stavbe zazidan in nedostopen, so na zidovih pustili svoja sporočila, kot na primer eden od zidarjev, ki je napisal: »Ta prostor je zazidal Tom Porter, ki je imel zelo rad pivo Ould Ale.«Na novo odkriti vhod skupaj z grafiti bo v prihodnje vključen v vodene turistične oglede stavb britanskega parlamenta.