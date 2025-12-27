  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Novi napadi na Kijev, tretjina prebivalcev brez ogrevanja

    Zelenski je obsežen nočni napad označil za ruski odgovor na mirovna prizadevanja. Ena oseba je umrla, okoli 20 je ranjenih, 2600 stavb brez elektrike.
    Meščani KIjeva so noč večinoma preživeli v zakloniščih. FOTO: Thomas Peter Reuters
    Galerija
    Meščani KIjeva so noč večinoma preživeli v zakloniščih. FOTO: Thomas Peter Reuters
    S. B.
    27. 12. 2025 | 08:31
    27. 12. 2025 | 11:07
    3:38
    A+A-

    Rusija je pred jutrišnjim srečanjem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom znova silovito napadla Kijev in druge ukrajinske regije z raketami in brezpilotnimi letalniki, je poročal Reuters

    Župan Kijeva Vitalij Kličko je potrdil, da ukrajinske sile zračne obrambe odbijajo napad, očividci pa so poročali o eksplozijah v mestu. V napadih je umrla 47-letna ženska, okoli 20 je ranjenih, kar 2600 stanovanjskih stavb in na stotine vrtcev, šol in družbenih objektov ostalo brez ogrevanja. Trenutno je brez elektrike več kot 320.000 potrošnikov, poroča AFP.

    Zelenski je obsežen nočni napad, v katerem je bilo po njegovih besedah ​​uporabljenih približno 500 brezpilotnih letalnikov in 40 raket, označil za ruski odgovor na mirovna prizadevanja s prosredovanjem Washingtona.

     Ruska vojska je z droni in raketami napadla Kijev in okolico, pri čemer je bila ubita ena oseba, več pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti FOTO: Vladyslav Sodel Reuters
     Ruska vojska je z droni in raketami napadla Kijev in okolico, pri čemer je bila ubita ena oseba, več pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti FOTO: Vladyslav Sodel Reuters

    Zelenski in Trump naj bi se med pogovori na Floridi osredotočila predvsem na nekatere najbolj občutljive dele mirovnih pogajanj, kot so ukrajinska varnostna jamstva in obnova ter dogovor glede Donbasa in jedrske elektrarne Zaporožje. Osnutek sporazuma z 20 točkami je 90-odstotno dokončan, je pred srečanjem izjavil Zelenski. »Naša naloga je zagotoviti, da je vse stoodstotno pripravljeno,« je dejal po poročanju BBC. Na družbenih omrežjih pa med drugim zapisal: »Veliko se lahko odloči pred novim letom.« Pred srečanjem naj bi se po poročanju Guardiana pogovoril tudi z evropskimi voditelji.

    Trump: Ničesar nima, dokler jaz tega ne odobrim

    V intervjuju za Politico, objavljenem včeraj, pa je Trump dejal, da njegov ukrajinski kolega nima ničesar v rokah, dokler on tega ne odobri. Dodal je, da verjame, da bo srečanje potekalo dobro, in da pričakuje, da se bo kmalu pogovarjal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom

    Po napadih več sto tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja in elektrike. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters
    Po napadih več sto tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja in elektrike. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Po besedah Zelenskega so ZDA predlagale 15-letni sporazum o varnostnih jamstvih, ki se lahko podaljša, vendar si Kijev želi sporazum z daljšim rokom in s pravno zavezujočimi določbami za zaščito pred nadaljnjo rusko agresijo. Poleg ozemlja je ključna točka nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje, največjo v Evropi, ki jo je Rusija zasegla v prvih tednih vojne.

    Moskva zahteva, da se Ukrajina umakne z območij vzhodne regije Doneck, ki jih ruske čete niso uspele zasedati v svojem prizadevanju za zavarovanje celotnega Donbasa, ki vključuje tudi Luhansko regijo. Kijev pa si želi, da se boji ustavijo na sedanjih mejah. V skladu z ameriškim kompromisom naj bi vzpostavili prosto gospodarsko cono, če bi Ukrajina zapustila dele Doneške regije, a podrobnosti še niso določene.

    Rusija je znova silovito napadla Kijev in druge ukrajinske regije z raketami in brezpilotnimi letalniki. FOTO: Reuters
    Rusija je znova silovito napadla Kijev in druge ukrajinske regije z raketami in brezpilotnimi letalniki. FOTO: Reuters

    Kot je poročal Axios, je Zelenski pripravljen tudi izvesti referendum o mirovnem načrtu, če se Rusija strinja z vsaj 60-dnevnim premirjem. Dejal je menda, da bo moral pridobiti odobritev ukrajinske javnosti, če mu ne bo uspelo zagotoviti močnega položaja na ozemlju.

    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksander Mervar

    Na smeh mi gre, ko poslušam, da je EU pri oskrbi z energenti neodvisna

    O pametnih omrežjih, iluzijah zelenega prehoda in mejah energetskega realizma je spregovoril Aleksander Mervar, direktor Elesa.
    Ali Žerdin 26. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volodimir Zelenskivojna v UkrajiniRusija-UkrajinaDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Snegolom

    Elektro Maribor še odpravlja napake, brez elektrike še več kot sto odjemalcev

    Napake bodo poskušali ospravitiše odpraviti danes, dokončno pa bodo omrežje sanirali po praznikih, so sporočili iz podjetja.
    27. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Učni načrt je le skelet, ki ga je potrebno še napolniti z gradivom

    Polemike o potrjevanju učbenikov in delovnih zvezkov trajajo že vrsto let.
    27. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uslišal prošnjo

    Stroj za gole je priznal, da so ga prosili, da naj ne neha zabijati gole

    Robert Lewandowski potrdil govorice, zakaj se je v prvi sezoni pri Barceloni, ko je že potrdila naslov prvaka, ustavil pri 23 golih. Bayern brez bonusa.
    27. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    V tistih časih smo si radi pripovedovali prigode radia Erevan

    Časi se spreminjajo in mediji z njimi. Tudi novinarji, ki niso več družbenopolitični delavci, so dobili novo svobodo in z njo ne prav pričakovano odgovornost.
    27. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl kitarist legendarne skupine The Cure

    Perry Bamonte se je skupini ponovno pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.
    27. 12. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Uslišal prošnjo

    Stroj za gole je priznal, da so ga prosili, da naj ne neha zabijati gole

    Robert Lewandowski potrdil govorice, zakaj se je v prvi sezoni pri Barceloni, ko je že potrdila naslov prvaka, ustavil pri 23 golih. Bayern brez bonusa.
    27. 12. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    V tistih časih smo si radi pripovedovali prigode radia Erevan

    Časi se spreminjajo in mediji z njimi. Tudi novinarji, ki niso več družbenopolitični delavci, so dobili novo svobodo in z njo ne prav pričakovano odgovornost.
    27. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl kitarist legendarne skupine The Cure

    Perry Bamonte se je skupini ponovno pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.
    27. 12. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo