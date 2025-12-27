Novi napadi na Kijev, tretjina prebivalcev brez ogrevanja

Rusija je pred jutrišnjim srečanjem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom znova silovito napadla Kijev in druge ukrajinske regije z raketami in brezpilotnimi letalniki, je poročal Reuters.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je potrdil, da ukrajinske sile zračne obrambe odbijajo napad, očividci pa so poročali o eksplozijah v mestu. V napadih je umrla 47-letna ženska, okoli 20 je ranjenih, kar 2600 stanovanjskih stavb in na stotine vrtcev, šol in družbenih objektov ostalo brez ogrevanja. Trenutno je brez elektrike več kot 320.000 potrošnikov, poroča AFP.

Zelenski je obsežen nočni napad, v katerem je bilo po njegovih besedah ​​uporabljenih približno 500 brezpilotnih letalnikov in 40 raket, označil za ruski odgovor na mirovna prizadevanja s prosredovanjem Washingtona.

Ruska vojska je z droni in raketami napadla Kijev in okolico, pri čemer je bila ubita ena oseba, več pa je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne ukrajinske oblasti FOTO: Vladyslav Sodel Reuters

Zelenski in Trump naj bi se med pogovori na Floridi osredotočila predvsem na nekatere najbolj občutljive dele mirovnih pogajanj, kot so ukrajinska varnostna jamstva in obnova ter dogovor glede Donbasa in jedrske elektrarne Zaporožje. Osnutek sporazuma z 20 točkami je 90-odstotno dokončan, je pred srečanjem izjavil Zelenski. »Naša naloga je zagotoviti, da je vse stoodstotno pripravljeno,« je dejal po poročanju BBC. Na družbenih omrežjih pa med drugim zapisal: »Veliko se lahko odloči pred novim letom.« Pred srečanjem naj bi se po poročanju Guardiana pogovoril tudi z evropskimi voditelji.

Trump: Ničesar nima, dokler jaz tega ne odobrim

V intervjuju za Politico, objavljenem včeraj, pa je Trump dejal, da njegov ukrajinski kolega nima ničesar v rokah, dokler on tega ne odobri. Dodal je, da verjame, da bo srečanje potekalo dobro, in da pričakuje, da se bo kmalu pogovarjal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Po napadih več sto tisoč ljudi ostalo brez ogrevanja in elektrike. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Po besedah Zelenskega so ZDA predlagale 15-letni sporazum o varnostnih jamstvih, ki se lahko podaljša, vendar si Kijev želi sporazum z daljšim rokom in s pravno zavezujočimi določbami za zaščito pred nadaljnjo rusko agresijo. Poleg ozemlja je ključna točka nadzor nad jedrsko elektrarno Zaporožje, največjo v Evropi, ki jo je Rusija zasegla v prvih tednih vojne.

Moskva zahteva, da se Ukrajina umakne z območij vzhodne regije Doneck, ki jih ruske čete niso uspele zasedati v svojem prizadevanju za zavarovanje celotnega Donbasa, ki vključuje tudi Luhansko regijo. Kijev pa si želi, da se boji ustavijo na sedanjih mejah. V skladu z ameriškim kompromisom naj bi vzpostavili prosto gospodarsko cono, če bi Ukrajina zapustila dele Doneške regije, a podrobnosti še niso določene.

Rusija je znova silovito napadla Kijev in druge ukrajinske regije z raketami in brezpilotnimi letalniki. FOTO: Reuters

Kot je poročal Axios, je Zelenski pripravljen tudi izvesti referendum o mirovnem načrtu, če se Rusija strinja z vsaj 60-dnevnim premirjem. Dejal je menda, da bo moral pridobiti odobritev ukrajinske javnosti, če mu ne bo uspelo zagotoviti močnega položaja na ozemlju.