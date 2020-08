FOTO:Med protesti v Minsku vsaj ena oseba umrla, mnogi so ranjeni

Danes je volilna komisija objavila uradne podatke. Sodeč po teh je Lukašenko zmagal z 80 odstotki. FOTO: Vasilyij Fedosenko/Reuters

Izguba najmanj enega življenja in več deset protestnikov ranjenih. Takšne novice danes prihajajo iz Belorusije, kjer so se po včerajšnji objavi rezultatov vzporednih volitev in napovedi, da bo državo še šestič vodil, tisoči zbrali na protestih. Po navedbah nekaterih zgolj v prestolnici Minsk 100.000.Protesti so bili tudi drugod po državi, na njih je izbruhnilo tudi nasilje. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na skupino aktivistov za človekove pravice Viasna (oziroma Spring 96), so spopadi protestnikov s policijo v Minsku zahtevali vsaj eno življenje.Enega izmed protestnikov je včeraj povozil policijski kombi. Več deset udeležencev je bilo ranjenih, v Viasni so izjavili tudi, da je oblast aretirala najmanj 120 ljudi. Po poročanju medijev so sicer policisti med protesti uporabili tudi vodne topove in gumijaste naboje. Kot smo poročali , so že redke javnomnenjske raziskave, ki so jih naročili »režimski« mediji, napovedovale, da bo tako kot običajno Lukašenko z ogromno prednostjo zmagal že v prvem krogu. Na dosedanjih volitvah je 65-letni Lukašenko vedno zbral več kot tri četrtine glasov, podoben rezultat so mu tokrat namerile tudi vzporedne volitve agencije BelTa, ki je na zadnjih dveh glasovanjih zelo dobro uganila končne uradne izide: 79,7 odstotka glasov.Danes je volilna komisija objavila še uradne podatke. Sodeč po teh je Lukašenko zmagal z 80 odstotki, osrednji kandidatki opozicijejih je pripadlo 9,9 odstotka. Tihanovska je žena priljubljenega blogerja, ki se je za kandidaturo odločila, ko so aretirali njenega moža zaradi organiziranja neprijavljenih srečanj z volivci.Oblast je že pred volitvami iz tekme izločila tudi druge Lukašenkove izzivalce, ki so imeli vsaj teoretično možnost, da bi ga lahko ogrozili.