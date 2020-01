FOTO:Med protesti zaradi sestrelitve letala prijet britanski veleposlanik

Preberite še



Iran se opravičuje za sestrelitev letala, Ukrajina ob opravičilu pričakuje odškodnino





Študenti so se zvečer zbrali na univerzi Amir Kabir, da bi se poklonili žrtvam sestreljenega letala. FOTO: AFP

Trgali sp tudi fotografije generala Kasema Sulejmanija, ki so ga likvidirale ZDA, temu pa so sledili iranski povračilni ukrepi. FOTO: AFP

Študenti so med drugim vzklikali »Vrhovni vodja, odstopi« in »Lažnivci«. FOTO: AFP

Preberite več: Vse o konfliktu med Iranom in ZDA

FOTO: AFP

V Teheranu so v soboto potekali študentske demonstracije zaradi sestrelitve ukrajinskega letala. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je iranska policija med protesti za nekaj časa pridržala tudi britanskega veleposlanika, protestnike pa razgnala, ker da so vzklikali protirežimska gesla. Uradni London je zaradi dogodka že protestiral.Študenti so se zvečer zbrali na univerzi Amir Kabir, da bi se poklonili žrtvam sestreljenega letala, dogajanje pa se je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP stopnjevalo v jezne demonstracije.Študenti so med drugim vzklikali »Vrhovni vodja, odstopi« in »Lažnivci« ter zahtevali odstop in kazenski pregon odgovornih za sredino sestrelitev ukrajinskega potniškega letala, v kateri je umrlo vseh 176 ljudi na krovu, pa tudi krivcev za poskus prikritja tega incidenta. Ob tem so tudi trgali fotografije generala Kasema Sulejmanija, ki so ga likvidirale ZDA, temu pa so sledili iranski povračilni ukrepi.Protestom se je, kot kaže, pridružil tudi britanski veleposlanik v Iranu Rob Macaire, ki so ga tamkajšnje oblasti prijele in za kakšno uro pridržale. »Aretacija našega veleposlanika v Teheranu brez razloga ali pojasnila pomeni očitno kršenje mednarodnega prava,« je ob tem v sporočilu zapisal britanski zunanji ministerOb tem je Raab opozoril, da je Iran na razpotju, kjer se mora odločiti med potjo v odpadništvo ali pa narediti korake za popuščanje napetosti in nadaljevati po diplomatski poti.Oglasil se je tudi ameriški predsednik, ki je v tvitu sporočil, da pozorno spremlja demonstracije v Iranu ter tamkajšnje oblasti posvaril pred novim pokolom protestnikov, pri čemer je imel v mislih novembrsko nasilno zatrtje protestov, v katerem je bilo po podatkih Amnesty International ubitih več kot 300 ljudi.»Pogumnim ljudem Irana, ki že dolgo trpijo, sporočam: Stal sem vam ob strani od začetka predsedovanja in moja administracija vam bo še naprej stala ob strani. Vaše proteste pozorno spremljamo in vaš pogum nas navdihuje. Ne sme biti novega pokola mirnih protestnikov ali odklopa interneta,« je še posvaril Trump.Uradne iranske oblasti so v soboto priznale, da je letalo po pomoti sestrelila iranska vojska. Za napako so se opravičili in napovedali kaznovanje odgovornih.Evropska agencija za letalsko varnost (EASA) je medtem evropske letalske družbe opozorila, naj se do nadaljnjega izogibajo iranskemu zračnemu prostoru.