FOTO:Med Slovenci na Hrvaškem ni delitev na leve in desne

Pravzaprav je letošnje leto zelo pomembno za Slovence na Hrvaškem.Predsednik države Borut Pahor je namreč Kulturno-prosvetnemu društvu Slovenski dom Zagreb, ki je najstarejše kulturno društvo Slovencev v Evropi, in že devetdeset let nepretrgoma skrbi za ohranjanje in negovanje slovenskega jezika, tradicije in kulture, s čimer je poskrbelo za obstoj slovenske manjšine na območju Hrvaške, podelil državno odlikovanje.Junija pa je minilo deset let, od kar je hrvaški sabor slovensko nacionalno manjšino znova poimensko uvrstil med nacionalne manjšine v preambuli Ustave Republike Hrvaške. Dotlej so bili kar 13 let ...