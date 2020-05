Med sporno intervencijo na zgrešenem naslovu ustrelili reševalko

Intervencija na napačnem naslovu

Nenajavljen vdor v civilnih oblačilih?

Ameriški tisk poroča o novem primeru nasilne smrti, ki odpira vprašanje tamkajšnjih postopkov policistov in njihovega odnosa do temnopolte populacije ZDA. Tokratna žrtev policistov je bila šestindvajsetletna zdravstvena reševalka iz Louisvilla v KentuckyjuObjava sledi protestom, ki jih v ZDA povzroča ozadje uboja temnopoltega petindvajsetletnika Ahmauda Arberyja . Ta je 23. februarja po zagotovilu njegove matere le tekel po mestecu Brunswick v Georgii, zatem pa padel pod streli, sina nekdanjega policistaZasledovala sta ga oba, njuno dejanje odmeva kot še en uboj temnopoltega Američana, ki so ga zagrešili samozvani belski varuhi reda.je življenje izgubila le nekaj tednov za Arberyjem, 13. marca, na svojem domu v Louisvillu. Policistiinso vdrli v njen dom, kjer je bila z leto starejšim zaročencem. Padla je pod njihovimi streli.Policisti so zatem zatrdili, da so imeli sodni nalog za preiskavo v zvezi z iskanjem osumljenca za kriminal s področja drog, a se je izkazalo, da je bil ta v trenutku njihovega vdora že v zaporu, iskali so ga na napačnem naslovu. Argument, da se policistom ob vdoru ni bilo treba identificirati ali opozoriti na svoj prihod, je bil menda nalog za preiskavo. A so se, kot trdijo, identificirali.Ob vdoru je po različici policistov, ki so jih medtem premestili – še vedno so v policijskih vrstah –, nanje najprej streljal Walker in ranil enega izmed njih, na kar so odgovorili in ubili neoboroženo Taylorjevo. V stanovanje so izstrelili 20 nabojev, ubilo jih jo je osem. Walker je pristal v zaporu, obtožen poskusa umora policistov. Pred tem tako kot njegova zaročenka ni imel kriminalne preteklosti, policisti v stanovanju niso odkrili nobenih drog.Družina reševalke je tožbo vložila mesec dni po njeni smrti, v njej trdi, da so v stanovanje zaročencev vdrli trije moški v civilnih oblačilih. Walker je poklical na nujno številko in prijavil vlomilce ter nato poskušal s pištolo braniti zaročenko in sebe. V družini poudarjajo, da se policisti niso identificirali in da zaročenca nista imela ničesar z osumljencem, ki so ga policisti iskali na napačnem kraju, saj je že bil v arestu.Družino žrtve zastopa pravnik, ki zastopa tudi Arberyjevo družino. »Policija kljub tragičnim okoliščinam smrti Taylorjeve okoliščin njene smrti ni pojasnila, niti ni prevzela odgovornosti za njen nesmiselni uboj,« je izjavil.»Taylorjeva je bila profesionalna zdravstvena delavka, ki je pomagala pri pandemiji. Čeprav je pomagala reševati življenja, je policijsko nasilje vzelo njeno,« so zapisali v organizaciji Black Lives Matter, ki se je leta 2013 izoblikovala ob uboju sedemnajstletnegana Floridi in oprostilni sodbi za storilca.