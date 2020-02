Med Trumpovim obiskom v Deliju ubitih najmanj deset ljudi

Številni trdijo, da je policija pomagala nasilnim hindujcem in ni ščitila napadenih muslimanov. FOTO: Danish Siddiqui/Reuters

Modijevi podporniki so pregnali protestniki proti spornemu zakonu o državljanstvu in požgali njihov tabor. FOTO: Danish Siddiqui Reuters

Med obiskom predsednika ZDApri indijskem kolegu, so v Deliju v nedeljo izbruhnili spopadi, ki še zmeraj trajajo. Mrtvih naj bi bilo najmanj deset ljudi, poškodovanih pa že več kot 150, od tega vsaj 31 huje.​Miroljubni protesti proti spornemu zakonu o državljanstvu so se sprevrgli v spopade med hindujskimi skrajneži, podporniki vladajoče Modijeve stranke in muslimani.Skupine hindujcev že od nedelje, ob pozivih h genocidu, napadajo muslimanske četrti. Hindujci so na svoje domove izobesili rute žafranaste barve, po čemer jih skrajneži prepoznajo za svoje in puste pri miru, med tem ko so domovi muslimanov kamenjani in razdejani, prebivalci pa pogosto pa pretepeni ali celo ubiti.Protesti za in proti spornemu zakonu o državljanstvu sicer potekajo že od lani. Kritiki Modiju očitajo, da je zakon diskriminatoren do muslimanov.Trump nasilja ni komentiral.