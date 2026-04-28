Med vojno in mirom cveti zelena energija

Negotovost v Hormuški ožini koristi kitajskim proizvajalcem sončnih plošč in električnih avtomobilov.

Zdi se, da ameriški predsednik Donald Trump na Bližnjem vzhodu namenoma ohranja stanje, ki ni ne vojna ne mir, ni pa znano, ali se zaveda, da s tem polni blagajno kitajskih proizvajalcev sončnih plošč, baterij in električnih vozil. Kitajska še ni tako zlahka in brez dodatnih prizadevanj dosegala rekordov v prodaji teh izdelkov, ki se zdaj – zaradi negotovosti pri prevozu nafte skozi Hormuško ožino – mnogim zdijo najboljša rešitev. Trumpova dejanja na Bližnjem vzhodu spreminjajo kaos v status quo. Kitajska je marca izvozila za 68 gigavatov sončne tehnologije. Evropa predstavlja kar 42 odstotkov kitajskega izvoza. Marca je Kitajska izvozila za 68 gigavatov sončne tehnologije. To je ne samo skoraj dvakrat več od rezultatov, doseženih februarja, temveč je tudi samo dva gigavata manj od vseh ...