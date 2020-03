Med ZDA in Nemčijo se je vnel boj za pravice za cepivo proti Covid-19

Medtem ko vse več držav v poskusu upočasnitve širjenja virusa korone Covid-19 uvaja vse strožje ukrepe za državljane in raziskovalci mrzlično iščejo cepivo, se je med ZDA in Nemčijo vnela vojna za pravice do tovrstnega cepiva. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi podjetju v nemškem Tübingenu CureVac namreč ponudil obsežna finančna sredstva, če bi pravice do uporabe cepiva preneslo v ZDA.



Sredi boja z novim virusom korone Covid-19 se očitno bije tudi bitka za to, kdo bo lastnik pravice do izdelave cepiva. Podjetje CureVac, ki ga je leta 2000 ustanovil takrat še doktorski študent s tega področja Ingmar Hoerr, skupaj z zveznim Paul-Ehrlich inštitutom za cepiva in zdravila intenzivno dela na cepivu proti virusu korone Covid-19. Predsednik Trump pa naj bi, kot je poročal časopis Welt am Sontag podjetju zdaj ponudil visoka finančna sredstva, da bi si ZDA pridobile izključne pravice do cepiva. Nemška vlada naj bi skušala to preprečiti in je po poročanju časnika zato vstopila v intenzivne pogovore s podjetjem. Koliko sredstev je podjetju ponudila, v časniku ne razkrivajo, prav tako podjetje za časnik ni želelo komentirati dogajanja.



Neki predstavnik nemškega ministrstva za zdravje je za časnik izjavil, »da je nemška vlada zelo zainteresirana za to, da bi cepiva in zdravila proti novemu virusu korone Covid-19, razvijali tudi v Nemčiji in Evropi«. Nemška vlada naj bi zato skušala s finančnimi sredstvi podjetje CureVac zadržati v državi. Američani naj bi namreč skušali pravico do cepiva zagotoviti ekskluzivno za lastne potrebe, je po poročanju časnika še dejal njihov vir na ministrstvu za zdravje. Uradnih komentarjev in potrditev dogajanja do tega trenutka iz Berlina ali podjetja CureVac še ni.



V CureVac trenutno raziskujejo več možnih cepiv, dva najbolj obetavna pa bodo izbrali za klinična testiranja. V podjetju so v petek za Reuters dejali, da upajo, da bodo imeli eksperimentalno cepivo na voljo že do junija ali julija, nato pa upajo, da bodo dobili dovoljenje za testiranje na ljudeh.



Nekdanji izvršni direktor podjetja Daniel Menichella se je sicer 2. marca udeležil sestanka na temo razvoja cepiv Covida-19 v Beli hiši v Washingtonu. Ali so se takrat dogovarjali o manevrih, o katerih zdaj poroča Welt am Sontag, ni jasno. So pa v podjetju dober teden dni po tem sestanku sporočili, da na čelu podjetja Menichellija menjava ustanovitelj podjetja Hoerr. Razloga za to potezo niso navedli, pišejo nemški mediji.



V nemškem inštitutu za varovanje zdravja Robert-Koch so sicer napovedali, da bodo v boju s Covid-19 aprila začeli klinične študije zdravila Remdesivir, ki ga je v boju zoper Ebolo sicer razvilo ameriško podjetje Gilead Sciences. Zdravilo so že dali nekaterim ameriškim pacientom in po poročanju več tujih medijev, naj bi bilo uspešno.



Nemčija zaradi hitrega širjenja virusa Covid-19 v zadnjih dneh pospešeno uvaja nove ukrepe, katerih cilj je omejiti stike med ljudmi in tako upočasniti širjenje virusa. Večina zveznih dežel je že napovedala zaprtje izobraževalnih ustanov in vrtcev s ponedeljkom. Ponekod, kot na primer v Berlinu, so že prepovedali dogodke v zaprtih prostorih z več kot 50 gosti. Zaprli so bare, kina in diskoteke. Po več polemikah in problematičnih tekmah brez gledalcev, bodo odpadle tudi nogometne tekme. Gledalci so se namreč množično zbirali pred štadioni in v pivnicah, kar je ukrep praktično izničilo.



V Nemčiji je trenutno uradno potrjenih 5054 primerov okužbe s Covid-19 in devet smrtnih primerov.