Medicinske sestre zaradi ugovora vesti ne želijo izdati tabletke za splav

Prostovoljka hrvaškega združenja Pogumne sestre je bila po poročanju Jutarnjega lista na zagrebški kliniki za ginekologijo in porodništvo zavrnjena, ko je želela rezervirati termin za splav. Žensko so napotili v katero izmed drugih bolnišnic, rekoč, da nimajo medicinske sestre, ki bi lahko nudila zdravstveno oskrbo pri splavu oziroma pacientki dala tableto za splav.

V bolnišnici, ki se nahaja na Petrovi ulici v hrvaški prestolnici, zatrjujejo, da imajo organizacijske težave zaradi selitve iz starega dela ustanove v novega in da še vedno izvajajo splav na zahtevo.

Jutarnji list je citiral predstojnika klinike za ginekologijo in porodništvo prof. Slavka Oreškovića, ki je povedal, da nobeni ženski niso zavrnili posega: »Vsem ženskam, ki so ta teden prišle na kliniko, da bi opravile splav, bodo to lahko storile. Zdravniki, medicinske sestre in babice imajo zakonsko pravico do ugovora vesti. Tisti, ki se sklicujejo na to pravico, niso vključeni v postopek splava na zahtevo. Z ostalim delom osebja bomo še naprej zagotavljali pravico do splava.«

V bolnišnici je od 49 ginekologov 37 podpisalo izjavo o ugovoru vesti. Med 252 medicinskimi sestrami in babicami, kolikor jih je zaposlenih, jih 116 dela na oddelkih za reprodukcijo oziroma nosečnost. Od teh se jih slaba polovica oziroma 60 sklicuje na ugovor vesti.

Prof. Orešković je po poročanju hrvaškega časnika pojasnil, da se razmere na oddelkih spreminjajo zaradi bolniških odsotnosti, dopustov ali porodniških dopustov. Nekateri zaposleni, je še dejal, imajo ugovor vesti, drugi ne, zato morajo delo temu prilagajati. Podatkov o številu splavov na zahtevo ni mogel dati, a po njegovem mnenju ne gre za referenčno številko, saj da je bila klinika v prenovi in posegi zato oteženi. Ocenil je, da jih na Petrovi izvedejo približno deset na teden. Poseg stane okrog 300 evrov.

V bolnišnici zatrjujejo, da imajo organizacijske težave. Fotografija je simbolična. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Splav na zahtevo je na Hrvaškem zakonit, a težko dostopen, saj več kot 60 odstotkov tamkajšnjih ginekologov uveljavlja ugovor vesti. V hrvaških bolnišnicah so leta 2023 opravili 3015 zakonitih splavov oziroma 9,4 na 100 porodov. Leta 2000 je bila stopnja 17,4 na 100 porodov, leta 1995 30,6 na 100 porodov. Poleg tega na Hrvaškem še zmeraj po večini izvajajo kirurški splav, ki je bolj invaziven in nevaren od medikamentoznega.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) podatkov o številu posegov pri tujih državljankah ne vodi, saj niso plačnik teh posegov. Denarja pacientkam prav tako ne vrne hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje; poseg ni krit niti za mladoletnice oziroma ženske s socialnega roba.

V primeru, da ženske po posegu krvavijo ali postopek ne poteka, kot bi moral, se ginekolog ne more (več) sklicevati na ugovor vesti, temveč mora pacientki zagotoviti zdravstveno oskrbo, je poudaril prof. Slavko Orešković.