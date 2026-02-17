Evropa mora od podjetij za umetno inteligenco zahtevati plačilo za podatke za usposabljanje.
Nekatere države so priznale neravnovesje moči med velikimi tehnološkimi podjetji in ustvarjalci ter negativni vpliv, ki ga to ima na zaznano vrednost ustvarjalnega dela. FOTO: Jaap Arriens Nurphoto Via Afp
Mediji po vsem svetu umirajo. Poleg pomanjkanja sredstev se morajo zdaj spopasti še z umetno inteligenco in klepetalnimi roboti, ki jim odvzemajo občinstvo. Nedavna študija je pokazala, da se je spletni promet na novičarskih spletnih straneh v enem letu že zmanjšal za tretjino. Ta problem bi moral skrbeti vse, ne le novinarje in vodilne v medijih, saj demokratične družbe ne morejo delovati brez kakovostnih informacij. V času polarizacije, fragmentacije in nazadovanja demokracije so mediji, ki zagotavljajo kakovostno novinarstvo, bolj nujni kot kdaj prej.
A za njihovo produkcijo morajo biti založniki nagrajeni – to je večni problem v dobi spleta. Že več let iskalniki, kot je google, in platforme družbenih medijev, kot je facebook, dobro služijo z novicami, medtem ko medijskim hišam ...
