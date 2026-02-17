Evropa mora od podjetij za umetno inteligenco zahtevati plačilo za podatke za usposabljanje.

Mediji po vsem svetu umirajo. Poleg pomanjkanja sredstev se morajo zdaj spopasti še z umetno inteligenco in klepetalnimi roboti, ki jim odvzemajo občinstvo. Nedavna študija je pokazala, da se je spletni promet na novičarskih spletnih straneh v enem letu že zmanjšal za tretjino. Ta problem bi moral skrbeti vse, ne le novinarje in vodilne v medijih, saj demokratične družbe ne morejo delovati brez kakovostnih informacij. V času polarizacije, fragmentacije in nazadovanja demokracije so mediji, ki zagotavljajo kakovostno novinarstvo, bolj nujni kot kdaj prej. A za njihovo produkcijo morajo biti založniki nagrajeni – to je večni problem v dobi spleta. Že več let iskalniki, kot je google, in platforme družbenih medijev, kot je facebook, dobro služijo z novicami, medtem ko medijskim hišam ...