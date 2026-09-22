Mediji vračajo udarec s tožbo, Trump ostal brez televizijskega prenosa

CNN, Politico in MS NOW (MSNBC) so sporočili, da bodo vložili tožbo proti administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, saj je njihovim novinarjem prepovedal vstop v Belo hišo, poroča BBC. »Bela hiša je brez predhodnega obvestila ali postopka preklicala akreditacije naših novinarjev, ker je nasprotovala našemu poročanju,« so zapisali v izjavi ter opozorili, da to ogroža svobodo tiska in pravico javnosti do neodvisnega novinarstva brez vmešavanja vlade.

Trump je namreč v petek omenjene medije obtožil, da o njem, njegovi administraciji in ZDA širijo izmišljotine in laži ter dodal, da prepoved vstopa v Belo hišo velja takoj. Napovedal je še, da bo podoben ukrep sledil za druge medije.

Iz treh medijskih hiš so sporočili, da njihovi novinarji v soboto niso imeli dostopa do Bele hiše, zato so včeraj vložili tožbo na okrožnem sodišču ZDA v Washingtonu in sodnika pozvali, naj hitro razglasi Trumpovo prepoved za neustavno in prepreči, da bi jo uveljavljal.

Televizijske hiše protestirajo

Večje ameriške televizijske mreže so se včeraj na prepoved odzvale tudi z umikom iz skupnih dolžnosti, v okviru katerih si delijo gradivo, da bi prihranile pri stroških in prostoru pri prenosu predsedniških dogodkov ameriški javnosti.

Vodja washingtonskega urada Fox News Bryan Boughton, ki trenutno opravlja rotirajočo vlogo pri skupini medijskih televizijskih ekip, je v sporočilu pojasnil, da je to odziv na potezo Bele hiše, ki je preprečila CNN, da bi izpolnil svoje skupne dolžnosti, tokrat ob obisku Trumpa na generalni skupščini v Združenih narodov.

Mediji so se povezali. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

O Trumpovem odhodu na skupščino v New York naj bi sicer včeraj v okviru rotacije poročal CNN. Pri tem je pet televizijskih mrež, ABC, CBS, CNN, Fox News in NBC, objavilo skupno izjavo, v kateri so poudarili, da je v interesu javnosti, da dobi točne in neodvisne informacije o svoji vladi. Njihovi akciji so se pridružile tudi nekatere časopisne hiše z napovedjo, da ne bodo objavljale Trumpovih fotografij.

Trump o tretjerazrednih klovnih

Ameriški predsednik se je na napoved tožbe odzval v svojem slogu in omenjene medijske hiše opisal kot »tretjerazredne klovne« in »pokvarjene in skorumpirane medije«, ki trivializirajo njegove dosežke.

»Ljudje iz lažnih medijev, ki poročajo le negativno in kršijo našo nacionalno varnost s pisanjem lažnih in obrekljivih zgodb z neznanimi 'viri', ne bi smeli imeti dostopa do najpomembnejšega urada kjer koli na svetu,« je zapisal na svoji platformi in dodal, da se bo njegova ekipa skoraj brez dvoma pritožila.

Medije je še nadalje kritiziral tudi med srečanjem z newyorškim županom Zohranom Mamdanijem, češ da novinarji vedno pravijo, da ga bodo bojkotirali, vendar ga nikoli ne.

Bela hiša je sicer na svoji spletni strani zagnala pretočni kanal z imenom Trump TV, ki je že začel predvajati predsednikove izjave, še vedno mu ob strani stojijo manjše, lojalne medijske hiše.