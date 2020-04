Medijska vojna Donalda Trumpa

Direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dr.

Anthony Fauci je pojasnjeval svoje prejšnje izjave. Foto Leah Millis Reuters

New York – Vsakodnevne tiskovne konference ameriškega predsednika o zdravstveni krizi zaradi covida 19 so že doslej pogosto zaznamovali povišani glasovi in medsebojna obtoževanja, zdaj pa jesvoje medijske nasprotnike napadel s predstavitvijo njihovih napak na enkranu dvorane za tiskovne konference Bele hiše.»Mediji so že od vsega začetka zmanjševali tveganje,« je bilo zapisano na začetku video montaže in v režiji medijskega direktorja Bele hišeso predstavili januarska zatrjevanja več televizijskih postaj, da bi morali biti Američani bolj kot zaradi covida 19 zaskrbljeni zaradi sezonske gripe. Posnetek našteva še ukrepe Trumpove administracije od ustanovitve sistema za sledenje obolenj sedmega januarja prek omejitev prometa iz Kitajske in Evrope, spodbude podjetjem za izdelavo cepiva, razglasitev izrednih ukrepov in prizadevanj za nabavo mask.Slišati je mogoče tudi oceno novinarke New York Timesa, da je Trumpova prepoved prometa s Kitajsko morda učinkovito pomagala proti širjenju virusa, pa tudi demokratskih voditeljevinda gre za do tujcev sovražno in rasistično odločitev. Na koncu montaže je vrsta guvernerjev hvalila odnos s Trumpom in njegovo pomoč, med njimi demokrataiz zvezne države New York iniz Kalifornije. Na samem začetku tiskovne konference pa je mikrofon dobil direktor d, ki ga je voditelj televizijske družbe CNN v nedeljo pripravil do komentiranja zgodnjih napak in pritiskov. Številni mediji so to razumeli kot obtožbo predsednikovih odgovorov na krizo, vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni pa je po lastnih besedah podajal hipotetični odgovor na hipotetično vprašanje.Kritični mediji so video že razglasili za politično propagando, predsednikovi prepiri z njimi pa so skorajda preglasili dobre novice z zdravstvene fronte: število novih obolenj se namreč končno zmanjšuje v državi kot celoti in tudi v najbolj ogroženem New Yorku. Trump je napovedal skorajšnje odločitve o vračanju v normalno življenje po preteku sedanjega obdobja omejitev, ki se bo izteklo konec aprila, ter poudaril, da ima sam vse pristojnosti za odločanje o tem. V ponedeljek so demokratski guvernerji zveznih držav New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Rhode Island in Pensilvanija naznanili posvetovanja o usklajenih ukrepih,