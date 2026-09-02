Medijskega tajkuna oprostili obtožbe, da je naročil umor preiskovalne novinarke

Sodišče na Malti je danes oprostilo medijskega mogotca Yorgena Fenecha, ki je bil obtožen, da je leta 2017 naročil umor malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizie, na spletni strani poroča časnik Times of Malta. Caruana Galizia je umrla v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu v bližini njenega doma.

Malteški tajkun Yorgen Fenech je bil danes oproščen obtožb o vpletenosti v umor preiskovalne novinarke, potem ko so porotniki po osmih urah odločanja z osmimi glasovi proti enemu izrekli oprostilno sodbo.

Protestniki s portretom umorjene preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. FOTO: Matthew Mirabelli/AFP

Grozil mu je dosmrtni zapor

Fenech, ki mu je grozil dosmrtni zapor, je bil obtožen načrtovanja umora novinarke in sostorilstva pri umoru. Obtoževali so ga, da je naročil bombni napad na avtomobil, v katerem je bila leta 2017 ubita 53-letna novinarka, ostra kritičarka takratne vlade.

Obtožnica je Fenecha bremenila, da je naročil umor novinarke, ker je bila ta tik pred objavo članka, ki bi omajal ugled njegovega strica. Poslovneža z interesi v energetskem in turističnem sektorju so leta 2019 aretirali na njegovi jahti, ko je skušal odpluti z Malte, potem ko so oblasti ponudile pomilostitev posredniku v umoru v zameno za razkritje preostalih vpletenih.

Družina umorjene novinarke je medtem v današnji izjavi po izreku sodbe sporočila, da oprostilna sodba »odreka pravico, ki si jo Daphne zasluži«. »Institucionalne pomanjkljivosti, ki so omogočile njen brutalen umor, tudi devet let kasneje ostajajo nespremenjene. Naša država ni uspela zaščititi njenega življenja. Dolžna ji je, da prepreči izgubo drugih življenj,« so dodali.

Umor pretresel otoško državo

Umor Daphne Caruane Galizie je pred skoraj desetimi leti pretresel majhno otoško državo in povzročil politično krizo, ki je januarja 2020 s položaja odnesla takratnega premierja Josepha Muscata. Caruana Galizia je pred smrtjo poročala o močno razvejani korupciji na Malti in osvetlila povezave med malteškimi poslovnimi ter političnimi elitami. Med drugim je preiskovala sumljive posle Fenecha z državo, povezane z gradnjo plinske elektrarne.

Njena smrt je po vsem svetu sprožila ogorčenje, na Malti tudi proteste. Najmanjšo članico EU je postavila v središče pozornosti zaradi očitnih pomanjkljivosti pri spoštovanju načela pravne države. Doslej je bilo v povezavi z umorom novinarke obsojenih pet ljudi.