Mednarodna akcija razkrila Hrvata, ki je domnevno zlorabil vsaj 30 otrok

Hrvaška policija je v obsežni mednarodni operaciji, izvedeni v sodelovanju z avstralsko policijo in Europolom, aretirala 29-letnega hrvaškega državljana zaradi suma več hudih kaznivih dejanj spolne zlorabe in izkoriščanja otrok.

Osumljenec je menda vodil globalno mrežo z več kot 250 člani prek šifriranih aplikacij, kjer so si izmenjevali gradivo spolne zlorabe otrok, sam pa je bil domnevno v stiku z najmanj 30 žrtvami na Hrvaškem in v tujini.

Policijska uprava primorsko-goranske županije in služba za kibernetsko varnost sta po poročanju hrvaških medijev zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo, ki je potekala v mednarodnem sodelovanju.

Utemeljeno sumijo, da je 29-letnik z območja zahodne Hrvaške dlje časa spolno zlorabljal mlajšo deklico, ki ji je pred tem omogočil dostop do vsebin spolne zlorabe otrok in jo večkrat spolno nadlegoval.

Vodja šifrirane skupine z več kot 250 člani

Poleg tega ga sumijo, da je prek spletnih platform in aplikacij za sporočanje z močnim šifriranjem (enkripcija end-to-end) organiziral in upravljal skupino z več kot 250 člani iz različnih držav, poročajo vsi trije viri. V tej skupini so si člani domnevno medsebojno izmenjevali gradivo spolne zlorabe otrok. Policija je pri preiskavi naprav in medijev za shranjevanje podatkov našla več kot 250 fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok.

Hrvaška policija je prek Europola prejela tudi obvestila ameriškega centra NCMEC. FOTO: Eva Plevier/Reuters

Preiskava je pokazala, da je osumljenec prek družbenih omrežij in klepetalnih aplikacij, ki omogočajo anonimno sprotno videokomunikacijo, vzpostavil spolno eksplicitne stike z najmanj 20 žrtvami na Hrvaškem in okoli desetimi žrtvami iz drugih držav, navajajo hrvaški mediji.

»Med komunikacijo je osumljenec žrtve napeljeval na spolno eksplicitno komunikacijo in dejanja, jim med videoklici kazal svoje spolovilo, celotno komunikacijo z žrtvami pa snemal in shranjeval na svoj računalnik brez njihove vednosti,« je sporočila policija.

Zlorabe tudi med poukom in v prisotnosti staršev

Analiza zaseženega gradiva je po navedbah policije potrdila, da je komunikacija med žrtvami in storilcem pogosto potekala v domovih otrok, včasih celo, ko so bili starši prisotni v hiši ali celo v isti sobi. Nekateri otroci so s storilcem komunicirali prek neposrednega videoprenosa celo med poukom v šoli.

Kriminalistična preiskava se je začela, ko je avstralska policija (natančneje enota Argos iz Queenslanda) zaznala uporabnika, ki je na spletni platformi delil gradivo spolne zlorabe otrok in upravljal omenjeno šifrirano skupino.

Podatke so prek Europola posredovali hrvaški policiji, ki je v nekaj dneh identificirala osumljenca in sprožila preiskavo, pojasnjujejo na policiji.

Osumljenec je prek spletnih platform organiziral in upravljal skupino z več kot 250 člani. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Sočasno je hrvaška policija prek Europola prejela tudi obvestila ameriškega Nacionalnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke (NCMEC), ki je zabeležil distribucijo otroške pornografije z naslova IP na Hrvaškem.

Nadaljnja preiskava je potrdila, da gre za isto osebo, 29-letnika z območja zahodne Hrvaške. Kot poroča Večernji list, gre za območje Policijske uprave primorsko-goranske županije.

Hitri odziv hrvaške policije in mednarodno sodelovanje sta omogočila identifikacijo ene od otroških žrtev na Hrvaškem, ki so ji takoj zagotovili zaščito in strokovno pomoč, poudarjajo na policiji.

Nadaljevanje preiskave in poziv staršem

Kriminalistična preiskava se nadaljuje, da bi bile identificirane vse potencialne žrtve in bi bili zbrani dodatni digitalni dokazi, so sporočili s policije.

Pri tem so znova pozvali starše in skrbnike, naj se z otroki pogovarjajo o njihovih spletnih aktivnostih, nadzirajo, s kom in kako komunicirajo, ter vsak sum zlorabe ali neprimerne komunikacije takoj prijavijo policiji ali prek spletne strani Red Button.

Hrvaška policija je v obsežni mednarodni operaciji aretirala 29-letnega hrvaškega državljana. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

»Poudarjamo, da je starševski nadzor nad komunikacijo otroka na družbenih omrežjih in drugih oblikah elektronske komunikacije ter prepoved druženja in komunikacije, ki ni v skladu z dobrobitjo otroka, ne le pravica, temveč tudi dolžnost in odgovornost staršev, skladno s 95. členom družinskega zakonika,« navaja policijsko sporočilo.

»Takšni primeri kažejo, kako pomembno je, da se odrasli zavedajo nevarnosti, ki prežijo na otroke v digitalnem okolju. Zaščita otrok pred spolno zlorabo in izkoriščanjem je ena naših najvišjih prioritet,« so še dodali pri polciji.

Zaradi zaščite identitete in dostojanstva otrok so medije pozvali, naj ne objavljajo podatkov, ki bi lahko razkrili žrtve ali njihove družine, še dodaja Jutarnji list.