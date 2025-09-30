Mednarodna skupnost, predvsem pa ZDA in Trump, je pozabila na genocid nad Ujguri

V nadaljevanju preberite:

Ko so se prejšnji teden na generalni skupščini ZN v New Yorku zbirali državniki, med njimi ni bilo enega od velikanov geopolitičnega prizorišča. Čeprav je šlo za okroglo obletnico – 80. obletnico ustanovitve Svetovne organizacije –, je kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping izbral drugo, očitno bolj pomembno obletnico, ki ji je hotel predsedovati.

Namesto da bi odpotoval v New York, je Xi prejšnji teden tri dni preživel v Xinjiangu. V glavnem mestu Urumqiju je obiskal tematsko razstavo, ki so jo v kulturnem središču pripravili ob 70. obletnici ustanovitve te avtonomne pokrajine. Ta je sicer v resnici 1. oktobra, toda ker bo tega dne tudi Ljudska republika Kitajska praznovala svoj rojstni dan, bo Xi ta dan preživel v Pekingu, pripravljen, da pošlje svoja sporočila celotni naciji.

Xinjiang je etnično najbolj pisana pokrajina znotraj kitajskih meja. V njej živi 47 narodov, med katerimi so najštevilnejši Ujguri. In Xi je predvsem njim govoril o tem, da ne osrednja ne območna oblast ne bosta oklevali, ali naj uporabita vse ukrepe, da se ohrani družbena trdnost, da se »zgradi trdna ljudska obramba proti terorizmu … in med kadri ter narodi vseh etničnih skupin vzpostavi pravilno videnje države, zgodovine, etničnosti, kulture in vere«. Povsod, kjer se je pojavil voditelj, so z obeh strani rdeče preproge plesali mladi Ujguri (ali pa je bilo to tako predstavljeno), oblečeni v narodne noše, z vseh strani pa je bilo slišati vesele glasove s sporočili neomajnega bratstva in enotnosti.

Pod rdečo preprogo pa je molčala povsem drugačna resničnost.