Vodja ruske zunanje obveščevalne službe: Dogaja se preobrazba svetovnega reda

Mednarodna varnost je danes bolj krhka kot kadar koli po drugi svetovni vojni, je dejal vodja ruske zunanje obveščevalne službe (SVR) Sergej Nariškin, ki opozarja na nevarnost novega globalnega konflikta, poroča Reuters.

Po poročanju ruske tiskovne agencije RIA je Nariškin poudaril, da svet prehaja skozi »kvalitativno preobrazbo svetovnega reda«, kar sproža ostro rivalstvo med svetovnimi in regionalnimi silami.

»Naša skupna – in morda najpomembnejša – naloga je, da se na novo realnost prilagodimo brez izbruha velike vojne, kot se je to dogajalo v preteklih zgodovinskih prelomnicah,« je izjavil Nariškin.

Ponovil je tudi znano stališče Kremlja, da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ovira mirovna prizadevanja. Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino začela februarja 2022 in vztraja, da so za mir potrebni kompromisi Zahoda in Kijeva.

Trumpov načrtovani vrh s Putinom v Budimpešti zastal

Medtem se je načrtovani vrh med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki naj bi potekal v Budimpešti, za zdaj ustavil, še poroča Reuters.

Po poročanju televizije CNN je bil ta teden preložen ključni pripravljalni sestanek med ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom.

Ameriški državni sekretar je zaenkrat z ruskim zunanjim ministrom opravil en pogovor, ki je bil po trditvah Moskve konstruktiven. FOTO: Saul Loeb/AFP

Čeprav uradni razlog za preložitev ni znan, CNN navaja vire, ki omenjajo nesoglasja glede končanja vojne v Ukrajini. Oba ministra sta sicer že opravila en telefonski pogovor, ki ga je Moskva označila za konstruktiven, v prihodnjih dneh pa ostaja možnost novega klica.

Srečanje med Rubiem in Lavrovom velja za ključen korak pred drugim letošnjim vrhom med Trumpom in Putinom, ki naj bi se osredotočil na iskanje mirovne rešitve za Ukrajino in izboljšanje odnosov med ZDA in Rusijo.