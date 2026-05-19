Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje izraelskega ministra

Izraelski minister za finance Bezalel Smotrič je danes sporočil, da je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) zanj izdalo nalog za prijetje. Dodal je, da Izrael »ne sprejema hinavskih ukazov pristranskih organov«. ICC domnevne izdaje naloga za aretacijo ni komentiral, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Včeraj zvečer sem bil obveščen, da je tožilec antisemitskega sodišča v Haagu zoper mene vložil zahtevo za izdajo mednarodnega naloga za prijetje,« je danes na novinarski konferenci dejal Smotrič. Vsebine obtožb, zaradi katerih je bil zahtevan njegov pripor, ni razkril.

Po navedbah tožilca ICC sodišče vprašanj v zvezi z domnevno vložitvijo zahtevka za izdajo naloga za prijetje ne more komentirati.

ICC je sicer novembra 2024 že izdal naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega izraelskega obrambnega ministra Joava Galanta, ki sta zaradi dejanj izraelske vojske v Gazi obtožena vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu.

Smotrič je za sprožitev sodnega postopka na ICC obtožil Palestinsko upravo in ukrepe proti sebi, Netanjahuju in Galantu označil za vojno napoved. Napovedal je povračilne ukrepe, ki jih bo po njegovih besedah deležna palestinska beduinska skupnost v naselju Kahn al Ahmar vzhodno od Jeruzalema.

»Takoj po koncu mojega govora bomo podpisali odredbo o evakuaciji Khan al Ahmarja,« je dejal. V naselju, ki je od starega mestnega jedra Jeruzalema oddaljeno okrog deset kilometrov, v barakah in šotorih živi več kot 750 ljudi, navaja AFP.

Bezalela Smotriča je vlada v odhajanju lansko leto v Sloveniji razglasila za nezaželeno osebo.