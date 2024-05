Mednarodno kazensko sodišče v luči preiskav opozarja na grožnje sodišču

Tožilci Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so danes posvarili pred grožnjami z maščevanjem proti sodišču ali njegovim uslužbencem. Opozorili so, da bi takšna dejanja lahko pomenila kršitev izvrševanja pravosodja. Na kaj se opozorilo nanaša, na ICC, ki preiskuje morebitne vojne zločine Izraela in palestinskih skupin, niso pojasnili.

Iz urada glavnega tožilca ICC Karima Khana so danes sporočili, da si prizadevajo »konstruktivno sodelovati z vsemi zainteresiranimi stranmi, kadarkoli je dialog v skladu z njegovim mandatom«.

»Ta neodvisnost in nepristranskost sta spodkopani, ko posamezniki grozijo z maščevanjem proti sodišču ali sodnemu osebju«, če sprejema odločitve o preiskavah, ki spadajo v njegov mandat, so zapisali na družbenem omrežju X. Takšne grožnje lahko pomenijo kaznivo dejanje zoper izvrševanje pravosodja ICC, so dodali.

Niso povedali, na kaj se komentar nanaša

Pri ICC sicer niso povedali, ali se komentar nanaša na njegovo preiskavo morebitnih vojnih zločinov Izraela ali palestinskih skupin v Gazi in na Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški mediji so ta teden poročali, da bi ICC s sedežem v Haagu lahko izdal nalog za aretacijo izraelskih predstavnikov, vključno s premierom Benjaminom Netanjahujem, in da je ta pozval ameriškega predsednika Joeja Bidna, naj sodišču prepreči, da to stori.

Podobno je tudi britanski BBC v četrtek poročal, da so izraelski predstavniki vse bolj zaskrbljeni, da namerava ICC, ki je najvišje mednarodno kazensko sodišče, izdati naloge za aretacijo izraelskih vojaških in političnih voditeljev zaradi suma vojnih zločinov, tudi Netanjahuja.

Netanjahu je sicer možnost uvrstitve visokih izraelskih uradnikov na seznam iskanih oseb označil za »škandal zgodovinskih razsežnosti« in ICC obtožil, da poskuša ovirati Izrael pri njegovi obrambi.

ICC je leta 2021 začel preiskavo Izraela ter tudi Hamasa in drugih oboroženih palestinskih skupin zaradi morebitnih vojnih zločinov na zasedenih palestinskih ozemljih. Khan je dejal, da to preiskavo zdaj širijo na »stopnjevanje sovražnosti in nasilja« od napadov, ki jih je Hamas izvedel na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani.

ZDA so v ponedeljek sporočile, da ne podpirajo morebitne preiskave ICC o ravnanju Izraela v Gazi.