Mednarodno letališče v Dubaju spet tarča napada iranskih dronov

Že drugič v petih dneh je iranskemu brezpilotnemu letalu uspelo doseči glavno mednarodno letališče v Dubaju, poroča BBC. Kot so sporočili uradniki, sta danes zjutraj v bližini letališča padli dve brezpilotni letali. V napadu so bili poškodovani štirje posamezniki, čeprav natančen vzrok njihovih poškodb ni znan.

»Oblasti potrjujejo, da sta dva drona pred kratkim padla v bližini mednarodnega letališča v Dubaju (DXB),« je dubajski urad za medije zapisal na platformi X ter dodal, da letalski promet poteka normalno, poroča Reuters. Napadi na infrastrukturo po državah Perzijskega zaliva se sicer nadaljujejo že 12. dan.

Izbruh vojne med ZDA in Izraelom proti Iranu je privedel do številnih odpovedi letov, sprememb urnikov in preusmerjenih letalskih poti pri letalskih družbah po vsem svetu. Večina zračnega prostora na Bližnjem vzhodu sicer zaradi skrbi glede raketnih in dronskih napadov ostaja zaprta. Kriza je povzročila tudi energetske težave in občutno podražitev goriva.