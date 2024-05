»Mednarodno pravo ni jedilnik, s katerega je mogoče izbirati«

»Končajte z ubijanjem v Rafi!« je Alžirija v varnostnem svetu Združenih narodov predlagala resolucijo z zahtevo za takojšnje končanje izraelske vojaške operacije v mestu ob meji Gaze z Egiptom. Osnutek zahteva tudi Hamasovo izpustitev vseh izraelskih in drugih talcev ter navaja razsodbo Meddržavnega sodišča ICJ s podobnim pozivom.

ZDA, ki imajo v varnostnem svetu pravico do veta, v Rafi še ne vidijo obsežne operacije, pred kakršno je Izrael že posvaril tudi predsednik Joe Biden. »Počakali bomo, da jo vidimo,« je povedala ameriška veleposlanica pri OZN Linda Thomas-Greenfield. »Upamo, da bo to čim prej, saj so na tehtnici življenja,« je kitajski veleposlanik Fu Cong izrazil upanje na sprejem resolucije že ta teden.

O skrajnem času za ukrepanje je govoril tudi Nicolas de Riviere iz Francije, ki je že pred časom predlagala načrt v treh stopnjah za dolgoročno rešitev konflikta s palestinsko državo ob boku Izraela. ZDA so z vetom večkrat zavarovale svojega najtesnejšega bližnjevzhodnega zaveznika, ki miru na območju ne vidi brez vojaškega obračuna z napadalcem Hamasom. Američani pa so se že trikrat vzdržali pri glasovanjih in Biden je od Izraela zahteval posebno skrb za civilno prebivalstvo.

Palestinka med pripravljanjem hrane v Rafi. FOTO: Doaa Rouqa/Reuters

Izraelski napad na razseljene osebe v Rafi, ki naj bi bila varno območje, je v varnostnem svetu odločno obsodila tudi Slovenija. »To še enkrat dokazuje, da v Gazi ni varnega mesta za civiliste,« je na redni odprti seji o položaju na Bližnjem povedala namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič.»Tudi med našim srečanjem se operacija v Rafi kljub zahtevam in prošnjam mednarodne skupnosti nadaljuje,« je spomnila, da je varnostni svet v minulih tednih jasno zavrnil operacijo v Rafi in da je zadnja resolucija 2728 zahtevala premirje v Gazi skupaj z izpustitvijo vseh talcev ter zagotovitvijo varnega, hitrega in neoviranega humanitarnega dostopa.

Omenila je odlok Meddržavnega sodišča ICJ, pa tudi, da se peracija nadaljuje s še večjo intenzivnostjo. Slovenija zavrača prisilno razseljevanje. »Milijon ljudi se je moralo v minulih tednih spet izseliti iz Rafe, jasno je, da ni dovolj sredstev za odgovor na vse humanitarne potrebe, še posebej hrane, vode, goriva, zdravil in zatočišč. Govorimo o ljudeh. Starih, mladih, otrocih, ljudeh, ki se namesto izpolnjevanja svojih sanj in teženj soočajo le s spopadi. Za mnoge od njih so edine preostale sanje, da se zjutraj spet zbudijo.«

Protestnik s palestinsko zastavo v Parizu. FOTO: Zakaria Abdelkafi/AFP

Ondina Blokar Drobič je spomnila tudi na stiske prebivalcev Zahodnega brega, ki jih še poslabšuje vse slabši finančni položaj palestinske oblasti. »Globoko smo zaskrbljeni zaradi izzivov, s katerimi se sooča UNRWA (agencija OZN za palestinske begunce, op. avt.), tudi zaradi nove zakonodaje v knesetu.«

Mednarodno pravo ni jedilnik, s katerega je mogoče izbirati, je dodala slovenska diplomatka: »Ni nam bilo vsiljeno, prostovoljno smo ga podpisali. Članice Združenih narodov morajo ustanovno listino podpirati z neomajno zavezanostjo mednarodnemu pravu, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom.« Opozorila je, da zadnji napad na taborišče razseljenih v Rafi ni osamljen primer, v tem in drugih so slišali, da preiskave potekajo, v nobenem pa niso prejeli kasnejših informacij.

Varnostni svet mora svojo neomajno zavezanost mednarodnemu pravu pokazati s povečanjem svojih odgovornosti, je poudarila: »Če grobe kršitve le opazujemo, dovoljujemo, da se pred našimi očmi ruši na spoštovanju mednarodnega prava vzpostavljen mednarodni sistem, kakršnega poznamo. Čas je, da varnostni svet konča le z opazovanjem položaja v Rafi, tragedija je neizogibna, se že dogaja. Ukrepati bi morali – z jasno resolucijo. Nekega dne bo ta trenutek zgodovina in sodili nas bodo po našem odgovoru. Varnostni svet mora poskrbeti, da bo na pravi strani zgodovine, in za Slovenijo je prava stran zgodovine zaščita civilistov. Spet kličemo k takojšnjemu premirju.«