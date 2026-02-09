Mednarodno tožilstvo: 45 let zapora za nekdanjega predsednika Kosova Thacija

Nekdanji predsednik Kosova Hashim Thaci je nadzoroval etnične albanske gverilce in bi zaradi vojnih zločinov moral biti obsojen na 45 let zapora, je danes na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu poudarilo mednarodno tožilstvo, poročajo tuje tiskovne agencije. Thacijeva obramba bo sklepno besedo v postopku imela predvidoma v sredo.

Poleg Thacija so vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost obtoženi še nekdanja predsednika kosovskega parlamenta Kadri Veseli in Jakup Krasniqi ter nekdanji poslanec Rexhep Selimi. Tudi zanje tožilstvo zahteva 45-letne zaporne kazni, poroča mreža Radio Slobodna Evropa (RSE).

Vsi štirje obtoženi so bili nekoč vodilni predstavniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK). Odgovorni naj bi bili za preganjanje, nezakonito zapiranje, aretacije in pripore, okrutno ravnanje, mučenje in umore med in po konfliktu na Kosovu med OVK in takratno vojsko Zvezne republike Jugoslavije.

»Obtoženi so storili zločine proti svojim domnevnim nasprotnikom, da bi prevzeli nadzor nad Kosovom,« je v zaključnem govoru dejala tožilka Kimberly West, povzema RSE. West je zatrdila, da je bilo ubitih več kot 100 ljudi, na stotine drugih je bilo zlorabljenih, še okoli 50 pa jih je bilo zaprtih v taboriščih, s katerimi je upravljala OVK.

Tako 57-letni Thaci kot ostali trije soobtoženi zanikajo vse obtožbe. Thacijevi odvetniki, ki naj bi sklepno besedo imeli v sredo, so v preteklosti trdili, da Thaci ni imel nobene prave oblasti nad OVK in njenimi vojaškimi poveljniki.

Po zaključnih besedah bodo sodniki imeli tri mesece za razsodbo ali da zaprosijo za podaljšanje roka za odločitev, poroča RSE.

Posebno sodišče s sedežem v Haagu so ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK, ki naj bi bili storjeni med marcem 1998 in septembrom 1999. Med kosovskim konfliktom se je OVK boril za samostojnost Kosova in proti vojski Zvezne republike Jugoslavije takratnega predsednika Slobodana Miloševića. Konflikt je zahteval okoli 13.000 življenj in se je končal šele po Natovem bombardiranju takratne Zvezne republike Jugoslavije, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova.

Mednarodna sodišča so v preteklosti sicer obsodila več višjih predstavnikov srbske vojske in policijskih sil zaradi zločinov, storjenih med tem konfliktom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.