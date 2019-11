»Medtem ko je tu misija ZN, nas ubijajo. Naj gredo domov«

Aktivna pasivnost ZN – že 20 let

Ljudje so kljub številnim izjemno slabim izkušnjam poklicali misijo Združenih narodov, toda modre čelade iz oporišča v Beniju (in tudi od drugod) se niso odzvale. FOTO: Albert Kambale/AFP

Klasični izgovori

Na severovzhodu Demokratične republike Kongo se nadaljujejo srditi protesti proti misiji Združenih narodov (MONUSCO), ki jo protestniki krivijo, da jih ni zaščitila pred brutalnimi napadi milice ADF (Združena demokratična fronta), ki ima korenine v sosednji Ugandi, po Kongu pa kot podizvajalka prekupčevalcev z minerali in dragimi kovinami – od kobalta do koltana, od zlata do diamantov – v taki ali drugačni obliki pustoši že vse od leta 1995.Kongovske vladne sile, sicer tudi same odgovorne za številne pokole, obenem pa neprimerno izurjene in oborožene, so pred dobrim mesecem dni sprožile ofenzivo proti AFD, sicer le eni izmed močnejših paravojaških skupin, ki že vse od genocida v Ruandi leta 1994 po navodilih mednarodnih korporacij, močnih posrednikov in, predvsem, sosednjih držav (Ruanda, Uganda, Burundi) ropajo in ubijajo po z naravnimi bogastvi enem najbolj bogatih predelov sveta.Vladna ofenziva – vladnim silam na severovzhodu države nikoli niso zaupali, saj so vedno delovale le kot ena izmed milic – je razmere na področju, kjer je Svetovna zdravstvena organizacija pred tednom dni potrdila nov, že deseti izbruh ebole, hkrati pa tudi epidemijo ošpic, le še poslabšala. Pripadniki »Združene demokratične fronte« so v znak maščevanja začeli obračunavati s civilisti. Po neuradnih podatkih je bilo samo minuli vikend ubitih več deset ljudi, številni so bili ugrabljeni. Ljudje so kljub številnim izjemno slabim izkušnjam v zadnjih dveh desetletjih na pomoč poklicali misijo Združenih narodov, toda modre čelade iz oporišča v Beniju (in tudi od drugod) se niso odzvale. Razlog je bil identičen kot vedno: ker jim, razen, če niso ogroženi sami, to ne dopušča njihov mandat.Že ničkolikokrat ponovljena zgodba impotence modrih čelad, ki so bile v Kongu v zadnjih letih vpletene v številne škandale, je tokrat izzvala oster odziv prebivalstva. Ljudje so se, besni in željni maščevanja, odpravili proti oporiščem misije MONUSCO, ki je s 16.000 vojaki z vsega sveta in dobro milijardo dolarjev letnega proračuna ena največjih misij v zgodovini Združenih narodov. S kamenjem, palicami, golimi pestmi in ognjem so se lotili poslopij ZN v Beniju, Gomi (blizu letališča) in Butembu, kjer so varnostniki nanje celo streljali. V Gomi so protestnike grobo razgnali vladni vojaki, kar je napetosti še povečalo.Na ulice mest izjemno vnetljivega in občutljivega severovzhoda Konga so se danes tako množično zgrinjali protestniki, večinoma mladi ljudje, ki so neprestano izpostavljeni zlorabam s strani centralnih oblasti v Kinšasi, različnih milic, plačancev korporacij in agentov sosednjih držav – in to pred aktivno pasivnimi očmi (oboroženih) pripadnikov Združenih narodov. Protestniki zato zahtevajo, da Združeni narodi zapustijo severovzhod Kongo, saj prisotnost modrih čelad po njihovem mnenju le povečuje njihovo tragedijo in trpljenje. »Medtem ko je tu misija Združenih narodov, nas ubijajo. Naj gredo domov. V naši državi ne rabimo turistov,« je novinarjem v Beniju v torek povedal eden izmed jeznih protestnikov.»Zavedamo se, da prihajajo demonstranti … Na vse mogoče načine se trudimo nadaljevati dialog z njimi in z njihovimi voditelji, kot tudi z nacionalnimi oblasti …, da bi tako zagotovili mir in varnost,« je dejal, poveljnik kontingenta modrih čelad v Beniju, ki ga večinoma tvorijo vojaki iz Malavija, Indije (policija) in Tanzanije. »Zaradi napadov ADF razumem jezo in frustracije ljudi. Misija ZN v Demokratični republiki Kongo bo v tesnem sodelovanju z kongovskimi oblastmi našla skupno rešitev za ljudi v Beniju,« je iz New Yorka sporočila šefica misije MONUSCO. Preko svojega tviter računa je misija ZN v Kinšasi sicer sporočila, da so se z vladnimi silami dogovorili o vzpostavitvi skupnega poveljstva v Beniju, obenem pa so sporočili, da jih vladne sile »niso povabile, da bi sodelovali v ofenzivi proti AFD«.»Škandalozno je, da civilisti umirajo ves čas, medtem ko lokalni policisti in pripadniki bližnje mirovne misije ZN ostajajo v svojih oporiščih. V tem trenutku enote ZN zanemarjajo svojo obveznost zaščite ljudi v Beniju in tudi drugod po DR Kongo,« je bil jasen, namestnik direktorja Amnesty International za ta del Afrike.