Medtem ko Rusija napreduje v Pokrovsku, Zelenski ukrepa proti korupciji

Na fronti v Ukrajini so se spopadi zaostrili. Poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je sporočil, da so ruske enote zavzele tri naselja v regiji Zaporožje, pri čemer jim je pri infiltraciji pomagala gosta megla, poroča Guardian.

Ukrajinske enote se bojujejo v težkih razmerah, najhujši spopadi pa potekajo v obleganem Pokrovsku, kjer poteka skoraj polovica vseh bojev na fronti. Intenzivni spopadi potekajo tudi v mestih Kupjansk in Liman v regiji Harkov.

V obmejnem mestu Huljajpole civilisti množično bežijo pred ruskimi napadi z droni in artilerijo. Osemdesetletna Polina Pljuščij je za Reuters povedala, da je življenje postalo neznosno: »Si v svoji hiši, a ne smeš niti ven. Ni vode, ni zdravil, samo strah.«

Kijevski župan Vitalij Kličko je pozval k znižanju starostne meje za mobilizacijo – s 25 na 22 ali 23 let –, da bi povečali število vojakov.

Afera v energetskem sektorju

Medtem se predsednik Volodimir Zelenski sooča z afero korupcije v energetskem sektorju. Zaradi vpletenosti v domnevno podkupovalno shemo je razrešil pravosodnega ministra Germana Haluščenka in energetsko ministrico Svitlano Grinčuk.

Po podatkih ukrajinske analitične skupine DeepState se ruske enote približujejo večini delov Pokrovska, zato mnogi menijo, da bi mesto lahko kmalu padlo. FOTO: Stringer/Reuters

Zelenski je pozval tudi k sankcijam proti svojemu nekdanjemu poslovnemu partnerju Timurju Mindiču, ki je menda shemo vodil in iz države pobegnil, verjetno v Izrael.

Zelenski je poudaril, da mora biti v energetskem sektorju »zagotovljena popolna integriteta« in da bo podprl vsako preiskavo, ki jo izvajajo proti korupciji usmerjene institucije.

Evropska zunanjepolitična voditeljica Kaja Kallas je afero označila za »zelo nesrečno« in poudarila, da jo mora Kijev obravnavati resno.

Pred ameriškimi sankcijami prodaja premoženja ruskega naftnega giganta

Tuje rafinerije in druga premoženja ruskega naftnega giganta Lukoil privabljajo številne kupce, saj se bliža rok za sklenitev ugodnih poslov pred uvedbo ameriških sankcij 21. novembra.

Pred tednom dni je Zelenski ocenil, da v Pokrovsku deluje okoli 300 ruskih vojakov, toda novi posnetki in poročila vojske kažejo, da se je njihovo število povečalo. FOTO:Thomas Peter/Reuters

Sankcije, uvedene kot odgovor na rusko invazijo v Ukrajini, so že povzročile motnje v Lukoilovem poslovanju v Iraku, na črpalkah na Finskem in v rafinariji v Bolgariji.

Med morebitnimi kupci so kazahstanski KazMunayGas, ki preučuje prevzem Lukoilovih naložb v državi, ter Shell, ki se zanima za globokomorske projekte v Gani in Nigeriji.

Moldavija je začela pogovore o nacionalizaciji Lukoilove infrastrukture na letališču v Kišinjevu, medtem ko Bolgarija pripravlja prevzem in prodajo rafinerije v Burgasu, čeprav je predsednik Rumen Radev zakon o tem vrnil v parlament. V Egiptu medtem v Lukoilu menda razmišljajo o prodaji svojih treh koncesij, poroča Reuters.