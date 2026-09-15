Meg Jones: Nobena športnica ne bi smela izbirati med kariero in družino

Kapetanka angleške ragbijske reprezentance odpira pomembno vprašanje o podpori vrhunskim športnicam pri načrtovanju družine, zamrzovanju jajčnih celic in zdravljenju neplodnosti, piše Guardian. Po vzoru nogometa si želi podobne podpore tudi v ragbiju.

V ženskem športu se vse več govori o vprašanju, kako vrhunskim športnicam omogočiti usklajevanje kariere in materinstva. Tema je v ospredje prišla tudi v ragbiju, potem ko sta španska nogometna zveza in Chelsea napovedala finančno podporo pri zdravljenju neplodnosti in zamrzovanju jajčnih celic.

Kapetanka angleških Red Roses Meg Jones meni, da bi moral temu slediti tudi ragbi. »Zakaj bi mi bila možnost, da imam družino, odvzeta samo zato, ker želim nadaljevati kariero?« je povedala za BBC Sport.

V ženskem športu se vse več govori o vprašanju, kako vrhunskim športnicam omogočiti usklajevanje kariere in materinstva. FOTO: Craig Brough/Reuters

Jonesova je razkrila, da sta s partnerico, nekdanjo ragbistko Celio Quansah, že opravili pregled števila jajčnih celic. Njena soigralka Hannah Botterman pa je povedala, da s partnerico, valižansko reprezentantko Georgio Evans, raziskujeta možnosti, povezane z IVF.

Anglija že ponuja določeno podporo

Angleška ragbijska zveza (RFU) ima vzpostavljeno obsežno podporo na področju materinstva, igralke pa imajo tudi pravico do plačanega dopusta v času zdravljenja plodnosti in obiskov pri zdravniku.

Za zdaj pa ni finančne podpore za zamrzovanje jajčnih celic ali samo zdravljenje neplodnosti. Pri RFU pravijo, da so pripravljeni razmisliti o nadaljnjem razvoju podpore. »Vedno smo odprti za raziskovanje načinov, kako lahko to podporo še izboljšamo,« so sporočili.

Angleška ragbijska zveza (RFU) ima vzpostavljeno obsežno podporo na področju materinstva, igralke pa imajo tudi pravico do plačanega dopusta v času zdravljenja plodnosti in obiskov pri zdravniku. FOTO: Craig Brough/Reuters

Španska nogometna zveza je podporo pri zdravljenju plodnosti razširila na vse svoje zaposlene, ne le igralke. Chelsea pa je igralkam ponudil finančno pomoč pri zdravljenju neplodnosti in zamrzovanju jajčnih celic.

Prav takšne poteze so po mnenju Jonesove pokazatelj, da bi se lahko tudi drugi športi hitreje odzvali na potrebe športnic. »Več kot lahko opolnomočimo ženske, bolje bo za šport kot celoto in za ženske nasploh,« pravi Jonesova.

Tudi ragbistke že govorijo o IVF

O izkušnjah z IVF so v preteklosti javno govorile tudi številne ragbistke. Med njimi nekdanja angleška kapetanka Marlie Packer, Valižanka Alisha Joyce-Butchers in njena žena Jasmine, ki sta s pomočjo IVF dobili sina.

Georgii Evans je bila njuna izkušnja v pomoč pri razumevanju postopka. »Ko se začneš poglabljati v vse, kar moraš opraviti, ti to res odpre oči. Na vse je treba biti pripravljen in veliko stvari načrtovati,« je povedala Evansova.

Medtem ko odpira pomembno razpravo zunaj igrišča, Jones uspešno nadaljuje tudi svojo športno kariero. FOTO: Catherine Steenkeste/Reuters

Po njenem mnenju je napredek pri podpori ženskam v športu pomemben predvsem zato, ker jim omogoča, da o materinstvu razmišljajo brez občutka, da morajo zaradi njega žrtvovati kariero.

Jonesova ostaja osredotočena tudi na igrišče

Medtem ko odpira pomembno razpravo zunaj igrišča, Jones uspešno nadaljuje tudi svojo športno kariero. Prejšnji konec tedna je vodila Anglijo do 39. zaporedne zmage, tokrat proti Avstraliji.

Naslednji izziv bo Kanada, ki jo je Anglija lani premagala v finalu svetovnega prvenstva. »Vedno je izjemen dvoboj. Zelo se veselim, da se bomo znova zbrale, pripravile in šle naprej,« je po zmagi nad Avstralijo dejala Jonesova.