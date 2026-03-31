»Megalomanski načrt« v Bruslju razburja – 3,6 milijona za konferenčno središče

Bruseljski Politico je pridobil dokumente, iz katerih je razviden načrt za večmilijonsko naložbo v novo »konferenčno središče«. Služilo naj bi evropskemu odboru za regije. Predlagatelji prenove dotrajane stavbe se sklicujejo na izpolnjevanje standardov požarne varnosti, zdravja pri delu in spoštovanja okoljskih standardov.

Evropski organ, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti, je razkril načrte za 49 milijonov evrov vredno prenovo svojega glavnega sedeža v Bruslju. Vendar pa so pri tem javnosti zamolčali načrt za novo konferenčno dvorano s 450 sedeži, ki naj bi stala 3,6 milijona evrov.

Zaradi dejstva, da so v internih dokumentih prikrili omenjeni plan, so se sindikati in osebje odzvali z ostrimi kritikami. Dvorana je zasnovana kot ogromna sejna soba, ki bi gostila 329 članov institucije na njihovih plenarnih zasedanjih. Ti potekajo, kot je poročal Politico, do šestkrat na leto.

V središču, vrednem 49 milijonov evrov, bi bil sicer prostor za kabine za tolmače, VIP prostori in prostori za novinarje. Plenarna zasedanja trenutno potekajo v prostorih evropskega parlamenta ali v stavbi komisije, zdaj pa naj bi bili prostori ločeni. V dokumentih je zapisano, da bo to zagotovilo avtonomijo odbora za regije od parlamenta in evropske komisije.

A zaposleni in sindikati so opozorili, da načrti niso dovolj pregledni. Eden od članov sindikata zaposlenih v Evropski uniji je načrt opisal kot »megalomanski«. Predvideno je sicer, da naj bi z oddajanjem prostorov nekaj zaslužili. A sindikati so opozorili na relativno »radodarne« določbe v novih načrtih za predstavnike lokalnih oblasti, predvsem pisarne in sejne sobe, medtem ko naj bi bili pogoji za osebje slabši.

Stroški v višini 49 evrov za prenovo sicer niso dokončni – med gradnjo, ki naj bi trajala dve leti, bi morala institucija najeti začasne prostore, kar bi na leto znašalo približno 2,8 milijona evrov, odvisno od razmer na trgu.

Končno odločitev o načrtih za novo središče naj bi predsedstvo odbora regij, ki združuje največje politične skupine v Bruslju, sprejelo 5. maja.