El Mancha, zloglasnega vodjo mamilarskega kartela, so pokopali v zlati krsti

V zlati krsti, ob spremljavi mehiške glasbe ter močno okrepljeni navzočnosti vojske in policije so v ponedeljek v Mehiki pokopali najbolj zloglasnega mehiškega mamilarskega šefa, vodjo mamilarskega kartela Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Oseguero Cervantesa, znanega kot El Mencho, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pokopališče kraja Zapopan blizu Guadalajare so varovali pripadniki zveznih, državnih ter občinskih varnostnih sil in vojske. Zlato krsto s pokojnim zloglasnim kriminalcem je pred kapelo pričakala lokalna glasbena skupina s tradicionalno mehiško pesmijo o življenju mamilarskih šefov.

Pred belim mrliškim vozom so na pokopališče prispeli trije žerjavi z več deset cvetličnimi aranžmaji, ki jih zaradi velikosti niso mogli prenesti skozi vhode v pokopališče. Med številnimi aranžmaji z belimi vrtnicami je izstopal tisti z žalnim trakom njegovega narkokartela CJNG, pa tudi aranžma z rdečimi vrtnicami v obliki petelina, saj je bil znan kot ljubitelj borb med petelini. Večina aranžmajev je prispela brez trakov, ki bi identificirali pošiljatelja, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Znani mamilarski šefi so sicer v Mehiki običajno pokopani v razkošnih mavzolejih, El Mencho pa v grobu na pokopališču blizu mesta Zapopan. Za njegovim mrliškim vozom se je do pokopališča ob močnem policijskem spremstvu v dveh avtomobilih peljalo osem ljudi, domnevno njegovih svojcev. Okoli deset žalujočih je nato krsto s pokojnikom iz kapele peš pospremilo do groba.

Od sobote, ko so družinski člani prevzeli truplo v uradu generalnega tožilca v Mexico Cityju, so mehiška vojska, nacionalna garda in državna policija v metropolitanskem območju Guadalajare izvedli obsežno varnostno operacijo.

Truplo najbolj iskanega narkošefa v Mehiki in ZDA so nato v nedeljo zvečer prepeljali v pogrebni zavod ob močnem varovanju civilnih in vojaških vozil. Vstop in izstop ljudi iz zavoda je nadzirala vojska vse do prevoza krste na pokopališče.

Okrepljena navzočnost varnostnih sil in vojske je med prebivalci Guadalajare sprožila strah in napetost, saj oblasti niso objavile, da so na območje prestolnice zvezne države Jalisco pripeljali posmrtne ostanki El Mencha, ki je bil ubit 22. februarja v operaciji mehiške vojske v kraju Tapalpa južno od mesta.

Jalisco na zahodu Mehike namreč še vedo okreva po valu nasilja članov njegovega kartela, ki so se za njegovo smrt maščevali s požigi podjetij, cestnimi blokadami in napadi na varnostne sile v večjem delu države. Po podatkih oblasti je bilo v nasilju ubitih 25 članov nacionalne garde in 30 članov kartela CJNG, večina prav v Jaliscu.