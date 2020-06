Mehiko stresel močan potres, grozijo še cunamiji

Potres z magnitudo 7,4 po Richterjevi lestvici so občutili tudi v Ciudadu de México. FOTO: Andres Stapff/Reuters

Močan potres je danes zatresel jug Mehike, čutili pa so ga tudi v več sto kilometrov oddaljeni prestolnici Ciudad de México, kjer so se prebivalci iz svojih domov zatekli na ulice. V zvezni državi Oaxaci, kjer je bil epicenter potresa, je umrla vsaj ena oseba.Ameriški seizmološki zavod je ocenil, da je današnji potres z epicentrom v zvezni državi Oaxaca na jugozahodu države Mehiko stresel z magnitudo 7,4 po Richterjevi lestvici. Epicenter protesta je bil v bližini kraja Pochutla, blizu katerega je letovišče Huatulco, priljubljeno pri turistih iz ZDA in Kanade.Še vedno obstaja nevarnost cunamija.Po navedbah tiskovne agencije Reuters v mehiški prestolnici ni bilo ranjenih. Spomnimo, potres z magnitudo 7,1, ki je Mehiko stresel leta 2017, je v prestolnici in bližnjih zveznih državah zahteval 355 življenj.