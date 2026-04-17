V taborišču umrl že petnajsti delavec, predsednica noče počepniti pred Trumpom

V Louisiani je umrl že petnajsti mehiški delavec v zadnjem letu, potem ko ga je pridržala zloglasna ameriška služba za priseljevanje in carine (ICE). Njeni agentje preganjajo Američane in predvsem tujce, Trumpova administracija jim je dala posebna pooblastila. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum se je oglasila odločno, ostala je pri svojih stališčih kot tedaj, ko je hotel Trump v Mehiki poseči z vojsko in se lotiti mamilarskih kartelov.

Ta teden je naročila konzulom na ameriškem ozemlju, da morajo redno obiskovati sprejemne centre za migrante in bedeti nad usodo vsakega izmed njih. Trumpova administracija, ki preganja migrante in svoje državljane, ki bi imeli karkoli opraviti z njimi, zapira tujce v posebna taborišča, v katerih živijo v nemogočih razmerah.