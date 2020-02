Mehiška oblast pod plazom kritik zaradi naraščanja števila umorov žensk

Mehiški umetnik je v protest proti številnim umorom žensk zaradi spola na Trgu Zócalo v Mexico Cityju razpostavil rdeče ženske čevlje. FOTO: Reuters

Obrador: Vprašanje femicidov je manipulacija

Mehičani so zgroženi nad nedavnim krvavim zločinom, ki se je zgodil v prestolnici Mexico Cityju. Tam je moški v prepiru brutalno umoril svojo 25-letno partnerico, jo zmaličil, razkosal in njene dele vrgel v odtočni jašek. Umor je po poročanju britanskega BBC znova razvnel razprave o (pre)številnih podobnih umorih žensk v Mehiki, ki jih praviloma zagrešijo njihovi partnerji.Po uradnih podatkih je bilo v prvih desetih mesecih lanskega leta v Mehiki umorjenih 3142 žensk, pristojni pa ocenjujejo, da je od tega 726 »femicidov«, torej primerov, ko moški umorijo ženske zato, ker hočejo pokazati svojo nadvlado na njimi.Aktivisti za pravice žensk so do teh številk kritični in trdijo, da je delež femicidov v skupnem številu umorov žensk veliko večji. Opozarjajo pa tudi na dejstvo, da velika večina teh primerov ni rešenih in storilci v glavnem ne pridejo pred sodišče.Morilca Escamilove je policija sicer prijela in po družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, kako ga še vsega okrvavljenega zaslišujejo v policijskem vozilu. Po zagotovilih levičarske županje Mexico Cityjabodo tožilci zanj zagotovo zahtevali najvišjo možno kazen.Mehiški predsednikpa na kritike aktivistov, da oblast premalo stori, da bi ustavila trend naraščanja števila tovrstnih umorov žensk, odgovarja, da so to le manipulacije medijev, ki so kritični do njegove administracije. Mehiški generalni tožilecse celo zavzema za to, da bi femicid, torej umor ženske zaradi spola, črtali iz kazenskega zakonika.