Mehiške poslanke: Femicid mora ostati del kazenskega zakonika

Nasilja v Mehiki vse več

Nekaj mesecev zatem ko so ženske v Latinski Ameriki in nato še drugod po svetu na javnih krajih pele pesem Posiljevalec na tvoji poti (Violador en tu camino), ki državi pripisuje krivdo za nasilje nad ženskami, španski El País poroča o predlogu mehiškega generalnega tožilca o izbrisu femicida – umora ženske zaradi spola – iz zveznega kazenskega zakonika. Predlog je naletel na odpor poslank vladajoče stranke Morena Ideja mehiškega generalnega tožilcao izbrisu femicida iz zveznega kazenskega zakonika je posledica težav s sodnimi postopki v posameznih zveznih državah. Mehika ima enoten zvezni kazenski zakonik, in čeprav njegov 325. člen definira femicid, imajo le v nekaterih državah določila, ki bi omogočila pregon tega zločina, navaja El País.Opustitev femicida iz kazenskega zakonika bi po mnenju poslank vladajoče stranke predsednikapomenila nazadovanje v boju za pravice žensk. V Mehiki, kjer mačistično ravnanje vsak dan zahteva deset življenj žensk, je po prepričanju poslanke stranke Morenaključno upoštevati perspektivo spola pri obravnavi kriminalnih dejanj. Ne le da je ta vidik v Mehiki pogosto zanemarjen, po prepričanju pravne svetovalke mehiškega združenja Nacionalni državljanski observatorij za femicide (OCNF)bi morali dejavnik spola upoštevati tudi pri, denimo, samomorih.V Mehiki je leta 2018 zaradi svojega spola izgubilo življenje 898 žensk, navaja Observatorij ZN za enakost spola v Latinski Ameriki in na Karibih. Mehika sicer ni najbolj smrtonosna država za ženske v regiji – spomnimo, aktivisti z izvajanjem pesmi Posiljevalec na tvoji poti za nasilje nad ženskami krivijo mačistični državni ustroj –; več žensk zaradi spola (gledano na 100.000 žensk) umre v El Salvadorju, Hondurasu, Sveti Luciji, Trinidadu in Tobagu, Boliviji, Gvatemali, Dominikanski republiki, Paragvaju in Urugvaju.Ob razpravi o izbrisu femicida kot zločina v mehiškem zveznem kazenskem zakoniku ne gre pozabiti na obtožbe o neuresničenih obljubah glede zajezitve nasilja v državi. Čeprav je mehiški predsednik López Obrador – menda prepričan, da se proti nasilju ne gre boriti z nasiljem – v boj s kriminalci poslal novoustanovljeno nacionalno gardo, nekakšnega križanca med policijo in vojsko z več deset tisoč pripadniki, se po navedbah Urada ZN za droge in organizirani kriminal v Mehiki višajo statistike nasilja. 1. decembra lani, na prvo obletnico mandata Lópeza Obradorja , so po državi obravnavali 127 umorov; po podatkih mehiških pristojnih služb vsak dan v povprečju 94 ljudi umre nasilne smrti. Skupno število umorjenih je v letu 2019 preseglo 31.000, navaja medijska hiša Al Džazira.