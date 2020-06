Mehiški trojčki so bili okuženi s koronavirusom že ob rojstvu

V mehiški zvezni državi San Luis Potosi so se prejšnji teden rodili trojčki, za katere so zdravniki ugotovili, da so vsi že okuženi z virusom covid-19. Fantek in deklica sta stabilna v izolaciji bolnišnice, drugi fantek pa ima težave z dihanjem in je na intenzivni negi iste bolnišnice, poroča britanski BBC.



Tamkajšnja državna sekretarka za zdravje Monica liliana Rangel Martinez je za medije izjavila, da bi bilo nemogoče,. da bi se vsi trije okužili v trenutku poroda, zato sedaj strokovnjaki ugotavljajo, kako je do okužbe prišlo. Najverjetnejša možnost je, da so trojčki v materinem telesu od mame okužili preko posteljice. Toda ker do sedaj na svetu še niso zabeležili tovrstne okužbe s koronavirusom pri dvojčkih ali trojčkih, mehiški znanstveniki raziskujejo povsem neznano področje.

Okužba ne ogroža ne matere ne otroka

Sicer pa so ameriški raziskovalci z medicinske fakultete na Yaleu nedavno poročali o prvem znanem primeru okužbe preko posteljice pri posameznem novorojenčku. Nosečnice so ob tej priložnosti pomirili s trditvijo, da takšna okužba najpogosteje ni tvegana ne za mamo in ne za dojenčka. Nekateri strokovnjaki poročajo le o možnosti predčasnega poroda zaradi okužbe. Ni pa dokazov, da bi virus povzročil spontani splav ali da bi kakorkoli vplival na razvoj otroka v maternici. A zdravniki priporočajo previdnost in nosečnicam svetujejo, da se čim bolj izogibljejo možnosti okužbe.