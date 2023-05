Mehiški vulkan bruha lavo, oblasti dvignile stopnjo pripravljenosti

Mediji so včeraj poročali tudi o vnovičnem izbruhu Etne na Siciliji, ki ostaja precej aktivna. Več kot 3300 metrov visoki ognjenik je začel bruhati pepel in vulkanski drobir, zaradi česar so oblasti zaprle letališče v Catanii. Italijanska agencija Ansa je danes poročala, da so letališče medtem odprli. Opozarjajo pa, da bo sprva delovalo v omejenem obsegu, pričakujejo zamude.