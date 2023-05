Mehka moč Slovenije v New Yorku

V nadaljevanju preberite:

»Želim si narediti vse, da ne bomo potem česa obžalovali,« je le štiri tedne pred glasovanjem generalne skupščine za nestalno vzhodnoevropsko članico varnostnega sveta za obdobje 2024–2025 v New Yorku razmišljala slovenska ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Pred »zelo prestižnim« glasovanjem generalne skupščine 6. junija je poudarila mehko moč Slovenije, ki je po svojih zmožnostih pripravljena poslušati in slišati druge, ustvarjati zaupanje in krepiti solidarnost.