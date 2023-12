Meja med svobodo govora in antisemitizmom

V nadaljevanju preberite:

Kaj je svoboda govora in kaj antisemitizem, ki je Evropo in druge dele sveta v zgodovini usmerjal k pogromom ter na koncu k Hitlerjevemu holokavstu? Med klici demonstrantov k uničenju Izraela voditeljice univerz Harvard, MIT in Penn niso zmogle prepričljivo odgovoriti niti na vprašanje, ali je pozivanje h genocidu Judov preseganje meje ­svobode govora.