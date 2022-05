Meja na Jadranu začrtana, Slovenija o njej ne odloča

V nadaljevanju preberite:

Slovenski južni sosedi so vzhičeni, zahodni sosedi pa tudi zadovoljni, ker jim je uspelo podpisati sporazum o razmejitvi dveh izključnih gospodarskih con v Jadranskem morju. Ničesar pravzaprav niso spreminjali glede na staro mejo med rajnko Federativno socialistično republiko Jugoslavijo in republiko Italijo. Še največ zanimanja dogodek morda vzbuja v Sloveniji, saj tudi mi sodimo k Jadranu in sodelujemo pri pogovorih z zahodnimi in južnimi sosedi, ne moremo pa odločati o razmejitvah med gospodarskimi conami.

Skladno z odločitvijo arbitražnega sporazuma, ki ga Hrvaška ne priznava, Slovenija nima pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone, zato tudi ne more sodelovati pri odločitvah o razmejitvah, ki so na Jadranu nujne, ker je naše morje napol zaprto in preozko, da bi zanj veljala mednarodna pravila o 200 morskih miljah širokem obalnem pasu, kakor velja za odprta morja.