Meje na Balkanu zaprte kot že dolgo ne, vsi popotniki v karanteno

»Kot vsak teden sem se tudi prejšnji petek vrnil domov v Slovenijo, zdaj pa ne morem več v službo v Beograd,« je povedal Ljubljančan Slavc Habič, generalni direktor podjetja Hyundai Srbija, ki iz Beograda »pokriva« še štiri druge države na Balkanu.



V enakem položaju je več sto Slovencev, ki so lastniki podjetij ali delajo in živijo v kateri od balkanskih držav, pa tudi nekaj sto tisoč državljanov teh držav, ki delajo v Sloveniji, a je zdaj postalo skoraj nemogoče, da bi se vrnili domov.



Iz Slovenije na Balkan je mogoče priti le z avtomobilom, najprej skozi Hrvaško. Toda na Hrvaškem namestijo vsakogar, ki pride čez mejo, za 14 dni v izolacijo, šele potem lahko nadaljuje pot. Ko bi prišel v Srbijo ali v katero od drugih držav, bi ga tam spet namestili v karanteno, v Srbiji celo za 28 dni, če bi pripotoval s katerega od virusnih žarišč, kot so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Švica in podobne države.



Naš sogovornik bi torej potreboval do svojega delovnega mesta šest tednov. To so za delo nemogoče razmere. Kako je v državah na Balkanu?

Hrvaška karantena

Naša prva južna soseda izrednih razmer še ni razglasila. Do včeraj je izvedla 745 testov in potrdila 57 primerov koronavirusa, tudi pri štirih zdravnikih zagrebških bolnišnic. Najstrožjih ukrepov še niso uvedli.



»Ne bi bilo dobro, da se zapremo, da se življenje ustavi,« je pojasnil direktor tamkajšnjega zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar kaže, da epidemije še ne jemljejo kot veliko nevarnost.



Sporočajo pozitivne novice, na primer da se za 85 odstotkov okuženih bolezen konča z blažjo klinično sliko.



Vendar so ostro nastopili proti tujcem: vsakogar, ki prestopi mejo, namestijo v 14-dnevno izolacijo. Izjema so potniki iz Srbije in BiH. Enako strogi so do svojih državljanov, ki odhajajo vsak dan na delo v Novo mesto in drugam po Sloveniji. Po vrnitvi domov morajo od včeraj v 14-dnevno karanteno.



V vseh državah na Balkanu od včeraj ni pouka v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, vrtci so zaprti. Pouk na daljavo so na Hrvaškem včeraj onemogočili hekerji, ki so vdrli v omrežje.

V Srbiji zvišanje plač zdravnikom in pokojnin

Po razvoju epidemije v Italiji so se v Srbiji z virusom spopadli zelo resno, z razglasitvijo izrednih razmer. Te po zakonodaji lahko trajajo do 90 dni in se nato lahko podaljšajo za še dodatnih 90 dni. V tem času je meja zaprta za vse tujce, izjema so diplomati in tisti, ki imajo delovna dovoljenja. Toda najprej mora vsak za dva oziroma štiri tedne v karanteno.



Med najpomembnejšimi ukrepi je zapoved starejšim od 65 let: ne smejo iz svojih stanovanj in hiš, pri oskrbi s hrano, zdravili in vsem drugim jim pomagajo policisti. Za kršitelje še ni kazni, če pa zapovedi ne bodo upoštevali, napovedujejo uvedbo zaporne kazni.



Srbija je prepovedala izvoz hrane, zamrznila je cene osnovnih življenjskih potrebščin, zaščitne opreme in dezinfekcijskih sredstev. In še zanimivost: prvi ukrep v času virusa je bilo zvišanje plač zdravnikom za desetino in pokojnin za 4000 dinarjev (33 evrov).



V Srbiji imajo potrjenih 55 okužb. Malo potrjenih je v vseh državah Balkana, kar je treba pripisati dejstvu, da izvedejo v primerjavi tudi razmeroma malo testov.

Malo testov, malo okuženih

Malemu številu testov je mogoče pripisati le dve potrjeni okužbi na Kosovu, okuženih pa je očitno veliko, saj so v eni od občin v nedeljo odpovedali lokalne volitve, za občino Mališevo pa uvedli karanteno. Tamkajšnji župan je v skrbeh: nima ne zdravnikov ne opreme, trije zdravniki so v samoizolaciji.



Kosovo je razglasilo izredne razmere v zdravstvu, ne pa tudi v državi. Državo je hermetično zaprlo za tujce: vanjo je mogoče priti le z dokumenti Kosova. Na meji potnike pričakajo zdravniki v skafandrih, po vstopu v državo pa mora vsakdo v 14-dnevno samoizolacijo. Zaprli so vse lokale, restavracije in tržnice. Pred trgovinami so več kilometrov dolge kolone avtomobilov, v katerih ljudje čakajo, da bi kupili hrano, poročajo mediji. Kosovo ni samopreskrbno. Letališče v Prištini je odprto.



V nasprotju z Grčijo, kjer so potrdili že več kot 330 okuženih, v njeni sosedi – Severni Makedoniji – ugotavljajo le 18 okužb. Včeraj so sporočili optimistično novico, da je prva obolela pacientka ozdravela. Zaprli so mejne prehode, razen štirih večjih.



V Črni gori so uradno še brez okužbe, a so vseeno včeraj zaprli šole, prepovedali javna zbiranja in za tujce zaprli mejne prehode. Izvedli so 88 testiranj. Vsi lokali so zaprti.



V Albaniji so izvedli 563 testov in potrdili 51 okužb, med njimi je tudi nekaj zaposlenih v zdravstvu. V Tirani so ulice menda povsem prazne, videti je le policiste in vojake. Vsi lokali in ustanove so zaprti.



Poseben problem je BiH, ki nima centralne oblasti, tam tudi ne deluje centralni krizni štab na ravni celotne države, ampak v kantonih in entitetah sprejemajo različne in neusklajene ukrepe. Uradno je potrjenih le 24 okužb.