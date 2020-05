V Srbijo z negativnim testom

Srbija, v kateri se pojavlja zadnjih nekaj dni po nekaj deset novih okužb s koronavirusom, je liberalizirala vstop v državo.



Domači državljani, tuji študentje in tujci, ki imajo v Srbiji poslovne opravke ali gospodarski interes, lahko prestopijo mejo z opravljenim testom na covid-19, ki je negativen in ni star več kot 72, je sporočila premierka Ana Brnabić.



Po vstopu jim tudi ne bo treba v 14-dnevno karanteno ali samoizolaco, ki je bila v veljavi zadnji čas, pred tem pa je bila obvezna osamitev 28 dni. Kdor ob vstopu v državo ne bo imel opravljenega testa, bo moral v 14-dnevno osamitev. V Srbiji bo možno pred potovanjem v tujino opraviti test tudi na lastne stroške. Stal bo okoli 50 evrov (6000 din), so napovedali v kriznem štabu. Odkar je bilo prejšnji teden ukinjeno izredno stanje in bistveno razrahljani ukrepi – še vedno je prepovedano zbiranje -, pozivajo v Srbiji predvsem k odgovornemu ravnanju.



Za prost vstop (brez testa) domačih državljanov in tujcev iz držav EU pa se je včeraj (v soboto) odločila Hrvaška. Vstopijo lahko tudi državljani tretjih držav, ki imajo na Hrvaškem dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje. Ob tem morajo upoštevati splošna navodila in priporočila, ki veljajo na Hrvaškem, je sporočil tamkajšnji krizni štab.