Melania Trump: Nisem bila Epsteinova žrtev

V ZDA so dolgo krožile govorice, da je pokojni pedofil Jeffrey Epstein sedanjo prvo damo Melanio Trump nekoč predstavil možu sedanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Nekdanja manekenka slovenskega rodu je zdaj sama zanikala, da bi bila žrtev leta 2019 v zaporu umrlega znanca bogatih in vplivnih ter Trumpovega floridskega soseda. »Nisem Epsteinova žrtev in ni me predstavil Donaldu Trumpu,« je povedala.

Ameriški mediji pogosto objavljajo fotografijo iz februarja 2000, na kateri sta tedanja fant in dekle Donald in Melania skupaj z Epsteinom in njegovo »madam« Ghislaine Maxwell. »Nikoli nisem bila prijateljica z Epsteinom,« zdaj pravi prva dama. »Kongres pozivam, naj ženskam, ki so bile Epsteinove žrtve, zagotovi zaslišanje, osredotočeno na preživele.«

Melania med prihodom k mikrofonu v Beli hiši. FOTO: Mandel Ngan/AFP

»Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati,« je sporočila. »Posamezniki, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, skromnosti in spoštovanja. Ne nasprotujem njihovi nevednosti, zavračam njihove zlobne poskuse klevetanja mojega ugleda. Nikoli nisem bila prijateljica z Epsteinom. Donald in jaz sva bila občasno povabljena na iste zabave.«

Pojasnila je, da je prepletanje družabnih krogov v New Yorku in Palm Beachu običajno, z Epsteinom in njegovo sokrivko Maxwellovo nikoli ni bila v tesnih odnosih. Njen vljuden odgovor na elektronsko dopisovanje, za katerega je javnost izvedela iz razkrivanja Epsteinovih dokumentov pod patronatom pravosodnega ministrstva, ne more biti označen za nič drugega kot naključno dopisovanje, je ocenila. »Nisem Epsteinova žrtev, Epstein me ni predstavil Donaldu Trumpu. Svojega moža sem srečala po naključju na newyorški zabavi leta 1998.«

Donald Trump njegovo tedanje dekle Melania v družbi z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell nv Trumpovem kluvu v Mar-a-Lago na Floridi. FOTO: GETTY IMAGES Foto Getty Images

Ameriška prva dama slovenskega rodu je opomnila, da je to srečanje natančno opisala v svoji knjigi z naslovom Melania. Epsteina naj bi prvič srečala leta 2000. »Na dogodku, ki sva se ga udeležila skupaj z Donaldom,« je poudarila. »Pred tem Epsteina nisem nikoli srečala in nisem vedela nič o njegovih zločinskih delovanjih. Na družbenih omrežjih krožijo številne lažne fotografije in izjave o meni in Epsteinu.«

