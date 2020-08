FOTO:Melania pozvala k rasni enotnosti

»Če vam je všeč ali ne, vsaj vedno veste, kaj misli. To pa zato, ker je avtentična oseba, ki ima rada državo in ljudi in si jo želi še naprej izboljševati. Želi si le blaginje za državo in ne zapravlja časa s politiko,« je dejala Trumpova. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Prva dama ZDAje kot glavna govornica drugega dne nacionalne konvencije republikanske stranke svojega možaprikazala kot avtentičnega vodjo in neutrudnega borca za Ameriko ter dejala, da bo s ponosom ponovno oddala svoj glas zanj na predsedniških volitvah 3. novembra.Njene besede so skupaj z drugimi nastopajočimi drugega dne konvencije Američanom podale izjemno lepo podobo predsednika Trumpa, zaradi česar se zdi čudno, da lahko zaostaja v anketah za demokratomTrump je konvencijo izkoristil tudi zato, da pokaže svetu, da ni tako proti priseljencem, kot govorijo njegove izjave in politika njegove vlade. Na posnetku prisege, ki jo je v Beli hiši vodil vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost, se Trump pogovarja s petimi novimi državljani iz Bolivije, Libanona, Indije, Sudana in Gane in jim razloži, da je ni večje časti na svetu, kot postati državljan ZDA.»Imate predsednika, ki se ne bo nikoli nehal boriti za vas in vaše družine,« je dejala prva dama, ki je bila ena redkih, ki so sploh omenili pandemijo novega koronavirusa, med katero je v ZDA umrlo že 178.000 ljudi. Žrtvam virusa je izrazila sočutje in dodala, da je ganjena, ko vidi, kako Američani v težkih trenutkih vedno stopijo skupaj in si pomagajo.Melania Trump je v nagovoru iz Bele hiše pozvala k rasni enotnosti. Kritično se je opredelila do ameriške zgodovine in Američane spodbudila, naj prenehajo z ustvarjanjem podobe in predpostavljati na podlagi rase, njene besede navaja BBC.Pozvala je k ustavitvi nasilja in ropanja med protesti, ki so izbruhnili v Wisconsinu; nasilje je izbruhnilo po tem, ko je policist v nedeljo ustrelil v hrbet temnopoltega moškega, ki se je upiral aretaciji . Včerajšnja republikanska konvencija se je sicer začela z molitvijo za omenjenega ustreljenega 29-letnegaŽena ameriškega predsednika, ki se sicer izogiba preveliki pozornosti, je bila v tokratnem nagovoru na vrtu Rose Garden v Beli hiši v ospredju. Nagovorila je le izbrano publiko, med katero je bil tudi njen mož Donald. Na vrtu je bilo okrog 50 ljudi, ki so bili brez mask in varnostne razdalje.»Kakor vsi vi sem tudi sama premišljevala o rasnih nemirih v naši državi,« je prva dama dejala v enem njenih najpomembnejših govorih doslej. Realnost je, da nismo ponosni na dele naše zgodovine: »Opogumljam vas, da se osredotočite na prihodnost in se obenem še vedno učite iz zgodovine«. Svoje sodržavljane je pozvala naj stopijo skupaj kot civilna skupnost in tako skupaj izpolnijo obljubo ameriških idealov.V govoru je Melania opisala tudi svojo pobudo Bodi najboljši ter izjemen ponos, ki ga je čutila, ko je leta 2005 postala državljanka ZDA. Omenila je svoje odraščanje v komunistični Sloveniji in se zahvalila staršema za vse.Njen govor, v katerem ni napadala Bidna, je pa nekajkrat udarila po medijih, je bil najbolj pozitiven od vseh doslej na konvenciji. Njen naglas in nekaj napak pri branju s telepromterja pa so za Američane delovali tako, kot je opisala moža - avtentično.