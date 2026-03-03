Medtem ko ZDA sejejo smrt, Melania razpravlja o zaščiti otrok v vojnah

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je v ponedeljek predsedovala seji varnostnega sveta OZN v New Yorku. Ta je bila posvečena otrokom in izobraževanju na konfliktnih območjih, in sicer v časih, ko ZDA nadaljujejo vojaške akcije v Iranu, ki so jih sprožile ta konec tedna.

Kot poudarja BBC, se je prvič v zgodovini zgodilo, da je partnerka katerega koli svetovnega voditelja predsedovala takšni seji. To je Melania Trump storila v imenu ZDA, ki so letos prevzele rotacijsko predsedstvo v varnostnem svetu OZN. Načrt, da bo predsedovala tej seji, je bil napovedan konec prejšnjega meseca.

Njen nagovor je bil osredotočen na vlogo izobraževanja otrok pri »spodbujanju tolerance in svetovnega miru«. Melania Trump je izrekla sožalje družinam ameriških vojakov, ki so bili ubiti, pri tem pa neposredno ni omenila nobene vojaške akcije ZDA. »Njihova pogum in predanost bosta večno v našem spominu. Vsem, ki so bili ranjeni, želim hitro in nemoteno okrevanje. V teh težkih časih ste v mojih mislih in molitvah,« je med drugim dejala.

Melania Trump je postala prva partnerka trenutnega svetovnega voditelja, ki je predsedovala seji Vvarnostnega sveta OZN v ponedeljek, kjer je pozvala države članice, naj zaščitijo dostop otrok do izobraževanja. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Trumpova, ki v svoji uradni vlogi zagovarja pravice otrok, je povedala še, da »ZDA stojijo ob strani vsem otrokom po svetu. Upam, da bo mir kmalu dosežen tudi pri vas«.

Ameriška hipokrizija

Pred začetkom ponedeljkove seje je iranski veleposlanik pri OZN Amir Saeid Iravani dejal, da je »globoko sramotno in hipokrizijsko, da so ZDA že prvi dan svojega predsedovanja varnostnemu svetu sklicale srečanje na visoki ravni o zaščiti otrok«.

Posebej je izpostavil dejstvo, da so ZDA pripravile zasedanje varnostnega sveta o zaščiti otrok, ko je v njihovem napadu na šolo v Minabu umrlo več kot 150 deklic. Ta napad je v svojem poročanju varnostnemu svetu omenila tudi namestnica generalnega sekretarja Rosemary DiCarlo, ki je dejala, da ZDA raziskujejo poročila o napadu.

DiCarlova je med sejo povedala, da so »otroci med tistimi, ki jih konflikti najbolj prizadenejo. Ta resnica je bila očitna tudi v zadnjih dveh dneh. Ponekod so se zaradi vojaških operacij v regiji zaprle šole v Izraelu, Združenih arabskih emiratih, Katarju, Bahrajnu in Omanu ter prešle na šolanje na daljavo,« je pojasnila. Omenila je tudi poročila iz Irana o napadu na osnovno šolo.

Ni se neposredno dotaknila vojne ali spregovorila o napadu na šolo. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Iranski uradniki trdijo, da je napad v soboto zadel osnovno šolo v mestu Minab, pri čemer je umrlo 153 ljudi. Iran za napad obtožuje ZDA in Izrael.

Središče za vojaške operacije ZDA je sporočilo, da preučuje poročila o tem incidentu, medtem ko izraelska vojska pravi, da »ni seznanjena« z nobenimi operacijami IDF na tem območju. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je v ponedeljek izjavil, »da ZDA ne bodo namenoma napadle šole«.

Izboljšanje odnosov z OZN?

Obisk Melanie Trump v OZN je potekal tudi v času pomembnih napetosti med Washingtonom in globalno humanitarno organizacijo, navaja Guardian. Donald Trump je ZDA umaknil iz Svetovne zdravstvene organizacije, Unesca in številnih drugih teles OZN, hkrati pa je pustil neplačane milijarde dolgov.

Guterres je januarja opozoril, da OZN grozi »neposreden finančni zlom«. Medtem je Donald Trump sklical novoustanovljeni Odbor za mir s številnimi državami na srečanje v Washingtonu, ki je potekalo nekaj tednov prej.

Ko so vprašali, ali prisotnost prve dame pomeni izboljšanje odnosov med ZDA in OZN, je tiskovni predstavnik OZN za Associated Press povedal, da to kaže na »pomembnost, ki jo ZDA pripisujejo varnostnemu svetu in tej temi«.