Melania Trump: S Putinom imava odprt kanal komunikacije

Prva dama ZDA Melania Trump je danes v Beli hiši dejala, da komunicira z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede usode ukrajinskih otrok, ki jih je med vojno ugrabila Rusija. Naznanila je, da se je v zadnjih 24 urah k svojim ukrajinskim družinam vrnilo osem otrok.

Komunikacija s Putinom se je začela potem, ko mu je prva dama ZDA avgusta poslala pismo, na katerega je odgovoril, izrazil pripravljenost na sodelovanje in navedel podrobnosti o ukrajinskih otrocih, ki prebivajo v Rusiji, je novinarjem v Beli hiši povedala Melania Trump.

FOTO: Saul Loeb/AFP

S Putinom imava odprt kanal komunikacije

Njeno pismo je Putinu na vrhu avgusta na Aljaski predal predsednik ZDA Donald Trump. »Odkar je predsednik Putin avgusta lani prejel moje pismo, se je veliko zgodilo. Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok,« je dejala.

Dodala je, da je bilo doslej v dobri veri tudi več neuradnih srečanj in telefonskih pogovorov. »Moj predstavnik je neposredno sodeloval s predsednikovo ekipo, da bi zagotovil varno ponovno združitev otrok z njihovimi družinami. V zadnjih 24 urah se je osem otrok ponovno združilo s svojimi družinami,« je dejala.

Rusija je med vojno v Ukrajini na območja pod svojim nadzorom premestila okrog 20.000 otrok. Dodelila jim je rusko državljanstvo, jih prisilno posvojila v ruske družine in ustvarila ovire za njihovo ponovno združitev s starši in domovino, kar ZN opredeljujejo kot vojni zločin, Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pa je izdalo nalog za Putinovo aretacijo.