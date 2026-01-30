Melanijin trenutek pod žarometi: na premieri glamurozna in v svojem elementu

V črnem krilu in srajci modnih oblikovalcev Dolce & Gabbana ter v visokih petah Christiana Louboutina je prva dama Melania Trump v washingtonskem kulturnem središču Trump Kennedy Center predstavila film o dvajsetih dneh pred ponovnim vstopom v Belo hišo. Film je za Amazon MGM režiral Brett Ratner. »Nekateri so ga imenovali dokumentarec, a ni,« je film z naslovom Melania: dvajset dni zgodovine opisala prva dama. »Je ustvarjalna izkušnja, ki ponuja perspektive, vpogled in trenutke, ki jih opažajo le redki.«

Potrebujemo nekaj glamurja, je bil ob svoji elegantni soprogi navdušen predsednik Donald Trump: »Ponosen sem nanjo!« V kreatorskih oblačilih in obutvah je bila prva dama v svojem elementu. Film jo kaže med vzpenjanji v zasebno letalo za polete med newyorškim Manhattnom in floridskim Mar-a-Lagom med pripravami na ponovno selitev v Belo hišo.