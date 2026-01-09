  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Melonijeva v ameriško vojaško posredovanje na Grenlandiji ne verjame

    »S Trumpom se ne strinjam glede veliko stvari,« je zagotovila italijanska premierka.
    Italija po besedah premierke pripravlja arktično strategijo, katere cilji so ohranjanje miru in varnosti, pomoč italijanskim podjetjem pri naložbah in spodbujanje raziskav, predvsem takšnih, ki so povezane s podnebnimi spremembami, je razkrila Meloni. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Galerija
    Italija po besedah premierke pripravlja arktično strategijo, katere cilji so ohranjanje miru in varnosti, pomoč italijanskim podjetjem pri naložbah in spodbujanje raziskav, predvsem takšnih, ki so povezane s podnebnimi spremembami, je razkrila Meloni. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    STA
    9. 1. 2026 | 15:26
    9. 1. 2026 | 15:36
    3:30
    A+A-

    Italijanska premierka Giorgia Meloni ne verjame, da bodo ZDA z vojaškim posredovanjem zavzele Grenlandijo, je danes povedala na novinarski konferenci.

    Bela hiša je v sredo potrdila, da ameriški predsednik in njegova ekipa aktivno razpravljata o odkupu Grenlandije, pred tem pa je namignila, da je odprta tudi možnost vojaškega posredovanja.

    »Še vedno ne verjamem tezam, da bodo ZDA uporabile vojaške ukrepe za prevzem nadzora nad Grenlandijo, kar je možnost, s katero se seveda ne bi strinjala,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Melonijeva. Prepričana je, da vojaško posredovanje ne bi bilo koristno za nikogar, niti za ZDA.

    Po mnenju Meloni želijo ZDA s svojimi odločnimi metodami sporočati, da ne bodo sprejele prekomernega poseganja drugih tujih akterjev na območje Grenlandije in arktične regije, ki sta strateško pomembni za varnost in interese ZDA.

    Meloni meni, da bi se tudi zveza Nato morala bolj osredotočiti na arktično regijo in da bi morala zagotoviti znatno prisotnost zaveznikov, da bi ohranila varnost ter preprečila dostop sovražnim državam. Pri tem pa bi morali vključiti tudi Grenlandijo, je dejala Melonijeva.

    Po mnenju Meloni želijo ZDA s svojimi odločnimi metodami sporočati, da ne bodo sprejele prekomernega poseganja drugih tujih akterjev na območje Grenlandije in arktične regije, ki sta strateško pomembni za varnost in interese ZDA. FOTO: Boštjan Videmšek
    Po mnenju Meloni želijo ZDA s svojimi odločnimi metodami sporočati, da ne bodo sprejele prekomernega poseganja drugih tujih akterjev na območje Grenlandije in arktične regije, ki sta strateško pomembni za varnost in interese ZDA. FOTO: Boštjan Videmšek

    Italija po besedah premierke pripravlja arktično strategijo, katere cilji so ohranjanje miru in varnosti, pomoč italijanskim podjetjem pri naložbah in spodbujanje raziskav, predvsem takšnih, ki so povezane s podnebnimi spremembami, je razkrila Meloni, ki pogosto zagovarja Trumpova stališča.

    Na novinarski konferenci je sicer zanikala, da vedno in ne glede na vse podpre Trumpa. »S Trumpom se ne strinjam glede veliko stvari,« je zagotovila Meloni.

    »Menim na primer, da je treba braniti mednarodno pravo, in da ko so pravila prekršena, smo vsi veliko bolj izpostavljeni,« je povedala Melonijeva, ki je zatrdila, da Trumpu tudi pove, ko se z njim ne strinja.

    Ocenila je tudi, da je zdaj čas, da EU ponovno vzpostavi dialog na visoki ravni z Rusijo, in se zavzela za imenovanje posebnega evropskega odposlanca za pogovore o Ukrajini, ki bi omogočil, da unija združi moči in govori z enim glasom.

    »Vprašanje je, kdo naj to stori. Če bi namreč naredili napako in se odločili, da bomo na eni strani ponovno vzpostavili komunikacijo z Rusijo, na drugi strani pa se odpravili tja razpršeni, bi s tem naredili uslugo (ruskemu predsedniku Vladimirju) Putinu, kar je zadnja stvar, ki si jo želim,« je dodala.

    O ponovnem sprejemu Rusije v skupino sedmih najrazvitejših gospodarstev (G7) pa je po njenem mnenju še prezgodaj govoriti. To temo bi lahko obravnavali, ko in če bo v Ukrajini mir. Rusijo so iz skupine izključili leta 2014, potem ko si je enostransko priključila polotok Krim.

    Potem ko so se v Italiji pojavila ugibanja, da bi si prva italijanska premierka prizadevala postati prva predsednica države, je Meloni na novinarski konferenci ob novem letu zavrnila navedbe, da bi imela tovrstne ambicije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    Več iz teme

    Giorgia MeloniItalijaDonald TrumpGrenlandijavojna v UkrajiniZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

