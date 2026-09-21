Melonijeva napovedala omejitev tujih učencev ter prepoved burke in nikaba

Italijanska premierka Giorgia Meloni je napovedala, da vlada pripravlja dva zakonska predloga: prepoved zakrivanja obraza v italijanskih šolah in omejitev števila tujih učencev v razredih.

»Italijanski otroci se v razredu ne smejo počutiti kot manjšina,« je Melonijeva v nedeljo dejala na dogodku Fenix, ki ga organizira mladinska veja njene stranke Bratje Italije. Po njenih besedah vključevanje ni več mogoče, temveč gre za zanemarjanje, če veliko učencev, ali celo večina, ne razume jezika pouka.

Melonijeva podrobnosti predlagane omejitve števila tujih učencev ni razkrila.

Po podatkih raziskovalnega inštituta Fondazione ISMU je v italijanskih šolah vpisanih približno 930.000 učencev brez italijanskega državljanstva, kar predstavlja skoraj 11,6 odstotka vseh šolarjev. V zadnjem desetletju se je število tujih mladoletnikov v Italiji sicer zmanjšalo za 4,5 odstotka.

Italijanska premierka je prišla na oblast tudi ob podpori volivcev, ki jih skrbi priseljevanje, njegovo omejevanje pa je ena od osrednjih usmeritev njene politike.

To ni prvi poskus njene vlade, da bi prepovedala zakrivanje obraza. Stranka Bratje Italije je leta 2025 napovedala predlog prepovedi burk in nikabov na vseh javnih površinah, ki ga je utemeljila z bojem proti »islamskemu separatizmu«. Predlog je še v obravnavi v spodnjem domu italijanskega parlamenta.