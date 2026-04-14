  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Melonijeva v bran papežu: Trumpove izjave so nesprejemljive

    Republikanski predsednik s kritikami papeža tvega, da bi njegovo početje na novembrskih vmesnih volitvah lahko odtujilo kristjane v desnem volilnem telesu.
    »Menim, da so izjave predsednika Trumpa o Svetem očetu nesprejemljive,« je dejala Melonijeva. »Papež je poglavar Katoliške cerkve in prav je, da poziva k miru ter obsoja vse oblike vojne,« je dodala, kot njene besede povzema Večernji list. FOTO: Francesco Sforza/Reuters
    Galerija
    »Menim, da so izjave predsednika Trumpa o Svetem očetu nesprejemljive,« je dejala Melonijeva. »Papež je poglavar Katoliške cerkve in prav je, da poziva k miru ter obsoja vse oblike vojne,« je dodala, kot njene besede povzema Večernji list. FOTO: Francesco Sforza/Reuters
    R. I., STA
    14. 4. 2026 | 09:15
    14. 4. 2026 | 09:34
    6:42
    A+A-

    Vse bolj ostra in žaljiva retorika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, tudi nedavna ostra kritika papeža Leona XIV., vodi v vse slabše odnose s številnimi zavezniki, tudi z osebami, ki veljajo kot zelo tesne sodelavce administracije. Republikanski predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s temi kritikami tvega, da bi njegovo početje na novembrskih volitvah lahko odtujilo kristjane v desnem volilnem telesu. Trump je s kritiko razgalil večmesečne napetosti med Belo hišo in papežem.

    Med zadnjimi v vrsti, ki je neposredno kritizirala Trumpa, je njegova velika zaveznica, italijanska premierka Georgia Meloni, poroča Večernji list. Melonijeva je tako stopila na stran vrhovnega poglavarja Cerkve. 

    Trump je namreč ostro kritiziral papeža Leona XIV. in ga obtožil, da je liberalec, ki popušča kriminalu, Iranu in Venezueli. Papež, ki sicer ni neposredno omenil Trumpa, je bil pred tem večkrat kritičen do nasilja, vojn in pohlepa.

    Uveljavil se je kot močan moralni kritik ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Označil jo je za nesmiselno in pozval k miru. Trump je papežu očital, da je katastrofalen v zunanji politiki, na družbenem omrežju truth social pa je med drugim zapisal, da si ne želi papeža, ki misli, da ima Iran lahko jedrsko orožje in ki ni naklonjen ameriškemu napadu na Venezuelo.

    Trump je tako Melonijevo spravil v neugodno, težko situacijo, premierka pa se zaveda, da je pomembno stopiti v bran papežu in s tem ohraniti tradicionalno naklonjenost svoje katoliške volilne baze.

    Melonijeva sicer velja za zaveznico, simpatizerko Donalda Trumpa. FOTO: Yoan Valat/Reuters
    Melonijeva sicer velja za zaveznico, simpatizerko Donalda Trumpa. FOTO: Yoan Valat/Reuters

    »Menim, da so izjave predsednika Trumpa o Svetem očetu nesprejemljive,« je dejala Melonijeva. »Papež je poglavar Katoliške cerkve in prav je, da poziva k miru ter obsoja vse oblike vojne,« je dodala, kot njene besede povzema Večernji list.

    Trumpov izbruh je italijanske desničarske politike postavil pod pritisk, da branijo Svetega očeta, saj njihovi volivci stojijo na presečišču nacionalističnega konservativizma in močne navezanosti na katoliško tradicijo.

    Salvini: Napad na Svetega očeta je nekoristen

    Podpredsednik vlade in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini, dolgoletni Trumpov podpornik, je bil posebej glasen. Za lokalno televizijo Telelombardia je dejal, da »če kdo resno dela za mir in reševanje konfliktov, je to papež Leon«. »Napad na papeža, simbol miru in duhovni voditelj milijard katoličanov, se ne zdi ne koristen ne pameten,« je dodal.

    Melonijeva je bila sprva bolj zadržana, ujeta med lojalnostjo Trumpu na mednarodnem političnem prizorišču in spoštovanjem do verskega voditelja z moralno avtoriteto med konservativnimi volivci, medtem ko se pripravlja na volitve leta 2027, navaja Večernji list.  

    FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters
    FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

    Vendar je bila v ponedeljek prisiljena zavzeti stališče, saj so se pritisk javnosti in kritike opozicije stopnjevali. Predsednik Gibanja pet zvezd Giuseppe Conte je na facebooku obsodil Trumpove »neopisljive« napade in se ponorčeval iz Melonijeve, ker ni zavzela jasnega stališča kljub svoji samooklicani krščanski identiteti, pri čemer je spomnil na njen odnos do iranske vojne kot »ne obsodbe ne podpore«.

    Tudi Vance pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj

    Ameriški podpredsednik J. D. Vance je v ponedeljek, potem ko se je zaradi vojne v Iranu zaostril odnos med predsednikom Donaldom Trumpom in papežem Leonom XIV., pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj. »Vsekakor menim, da bi bilo v nekaterih primerih bolje, da se Vatikan drži moralnih vprašanj in pusti, da predsednik Združenih držav oblikuje ameriško javno politiko,« je za televizijo Fox News dejal Vance, ki se je v katoliško vero spreobrnil kot odrasel.

    Vsako zmanjšanje podpore Trumpu povečuje zaskrbljenost republikancev, da bi lahko novembra izgubili nadzor nad kongresom, saj je že gospodarstvo skrb vzbujajoče vprašanje zaradi visokih cen nafte, ki jih je povzročila vojna z Iranom.

    Sveti sedež in Bela hiša sta se v zadnjih mesecih večkrat znašla na nasprotnih bregovih, med drugim zaradi množičnih izgonov priseljencev iz ZDA, kar je papež označil za nečloveško ravnanje, ter glede uporabe vojaške sile na Bližnjem vzhodu in v Venezueli.

    Trump razburil s sliko, kjer je upodobljen kot Jezus

    Za nameček je Trump na omrežju truth social objavil še sliko, ustvarjeno z umetno inteligenco, na kateri je sam upodobljen kot Jezus, nad njegovo glavo na nebu pa je videti sence vojakov, bele orle in bojna letala. Po številnih kritikah je Trump kasneje objavo izbrisal.

    »Mislim, da je predsednik to objavil kot šalo in jo seveda umaknil, ker je spoznal, da veliko ljudi ne razume njegovega humorja,« je glede tega dejal podpredsednik J. D. Vance. Pred izjavami Vancea na Fox News je Trump v ponedeljek dejal, da se ne namerava opravičiti papežu, saj da se nima za kaj opravičiti. Papež pa je v odzivu poudaril, da se noče prepirati s Trumpom in da se ne boji ameriške vlade, še naprej pa bo širil sporočilo miru.

    Konservativni komentator Riley Gaines je obsodil očitno upodobitev Jezusa. Trumpa je na družbenem omrežju X pozval k ponižnosti in dodal: »Boga se ne sme zasmehovati.«

    »To bi morali takoj izbrisati,« pa je menil Sean Feucht, krščanski aktivist, ki letos pripravlja vrsto verskih dogodkov ob 250. obletnici ameriške deklaracije o neodvisnosti. »Ni konteksta, v katerem bi bilo to sprejemljivo,« je dodal po poročanju BBC.

    Velik del kritik je prišel tudi od ameriških versko usmerjenih medijev. »To gre predaleč. Presega mejo,« je zapisal David Brody, novinar pri Christian Broadcasting Network.

    Republikanski predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tvega, da bi njegovo početje na novembrskih vmesnih volitvah lahko odtujilo kristjane v desnem volilnem telesu.

    Več iz teme

    Giorgia MeloniVatikanpapež FrančišekDonald TrumpZDAvojna v Iranu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo