Melonijeva v bran papežu: Trumpove izjave so nesprejemljive

Vse bolj ostra in žaljiva retorika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, tudi nedavna ostra kritika papeža Leona XIV., vodi v vse slabše odnose s številnimi zavezniki, tudi z osebami, ki veljajo kot zelo tesne sodelavce administracije. Republikanski predsednik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP s temi kritikami tvega, da bi njegovo početje na novembrskih volitvah lahko odtujilo kristjane v desnem volilnem telesu. Trump je s kritiko razgalil večmesečne napetosti med Belo hišo in papežem.

Med zadnjimi v vrsti, ki je neposredno kritizirala Trumpa, je njegova velika zaveznica, italijanska premierka Georgia Meloni, poroča Večernji list. Melonijeva je tako stopila na stran vrhovnega poglavarja Cerkve.

Trump je namreč ostro kritiziral papeža Leona XIV. in ga obtožil, da je liberalec, ki popušča kriminalu, Iranu in Venezueli. Papež, ki sicer ni neposredno omenil Trumpa, je bil pred tem večkrat kritičen do nasilja, vojn in pohlepa.

Uveljavil se je kot močan moralni kritik ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Označil jo je za nesmiselno in pozval k miru. Trump je papežu očital, da je katastrofalen v zunanji politiki, na družbenem omrežju truth social pa je med drugim zapisal, da si ne želi papeža, ki misli, da ima Iran lahko jedrsko orožje in ki ni naklonjen ameriškemu napadu na Venezuelo.

Trump je tako Melonijevo spravil v neugodno, težko situacijo, premierka pa se zaveda, da je pomembno stopiti v bran papežu in s tem ohraniti tradicionalno naklonjenost svoje katoliške volilne baze.

Melonijeva sicer velja za zaveznico, simpatizerko Donalda Trumpa.

»Menim, da so izjave predsednika Trumpa o Svetem očetu nesprejemljive,« je dejala Melonijeva. »Papež je poglavar Katoliške cerkve in prav je, da poziva k miru ter obsoja vse oblike vojne,« je dodala, kot njene besede povzema Večernji list.

Trumpov izbruh je italijanske desničarske politike postavil pod pritisk, da branijo Svetega očeta, saj njihovi volivci stojijo na presečišču nacionalističnega konservativizma in močne navezanosti na katoliško tradicijo.

Salvini: Napad na Svetega očeta je nekoristen

Podpredsednik vlade in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini, dolgoletni Trumpov podpornik, je bil posebej glasen. Za lokalno televizijo Telelombardia je dejal, da »če kdo resno dela za mir in reševanje konfliktov, je to papež Leon«. »Napad na papeža, simbol miru in duhovni voditelj milijard katoličanov, se ne zdi ne koristen ne pameten,« je dodal.

Melonijeva je bila sprva bolj zadržana, ujeta med lojalnostjo Trumpu na mednarodnem političnem prizorišču in spoštovanjem do verskega voditelja z moralno avtoriteto med konservativnimi volivci, medtem ko se pripravlja na volitve leta 2027, navaja Večernji list.

Vendar je bila v ponedeljek prisiljena zavzeti stališče, saj so se pritisk javnosti in kritike opozicije stopnjevali. Predsednik Gibanja pet zvezd Giuseppe Conte je na facebooku obsodil Trumpove »neopisljive« napade in se ponorčeval iz Melonijeve, ker ni zavzela jasnega stališča kljub svoji samooklicani krščanski identiteti, pri čemer je spomnil na njen odnos do iranske vojne kot »ne obsodbe ne podpore«.

Tudi Vance pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj

Ameriški podpredsednik J. D. Vance je v ponedeljek, potem ko se je zaradi vojne v Iranu zaostril odnos med predsednikom Donaldom Trumpom in papežem Leonom XIV., pozval Vatikan, naj se drži moralnih vprašanj. »Vsekakor menim, da bi bilo v nekaterih primerih bolje, da se Vatikan drži moralnih vprašanj in pusti, da predsednik Združenih držav oblikuje ameriško javno politiko,« je za televizijo Fox News dejal Vance, ki se je v katoliško vero spreobrnil kot odrasel.

Vsako zmanjšanje podpore Trumpu povečuje zaskrbljenost republikancev, da bi lahko novembra izgubili nadzor nad kongresom, saj je že gospodarstvo skrb vzbujajoče vprašanje zaradi visokih cen nafte, ki jih je povzročila vojna z Iranom.

Sveti sedež in Bela hiša sta se v zadnjih mesecih večkrat znašla na nasprotnih bregovih, med drugim zaradi množičnih izgonov priseljencev iz ZDA, kar je papež označil za nečloveško ravnanje, ter glede uporabe vojaške sile na Bližnjem vzhodu in v Venezueli.